Эксперты рассказали, с чего начать мартовские работы в саду и на огороде
В марте природа начинается просыпаться после зимы, поэтому огородники начинают активно готовить свои участки к новому посевному сезону. Для эффективного старта работ в саду есть конкретный список дел на первый весенний месяц.
Задержание снега на грядках
Несмотря на переменчивость погоды в марте, если выпадает снег, важно провести снегозадержанием на участке. Это помогает создать дополнительно укрытие для грядок, смягчить таяние и защитить почву от ветров.
Обрезка и осмотр деревьев и кустарников
Обрезка и осмотр деревьев и кустарников — важный этап в подготовке к посевному сезону. Необходимо удалить больные, поврежденные и замерзшие ветви. Это поможет росту здоровых побегов и предотвратит распространение болезней. Также важно выполнить санитарную обрезку, освободив деревья от мертвой древесины.
Побелка стволов деревьев
Побелка стволов деревьев помогает защитить их солнечных ожогов и вредителей. Процедура особенно нужна молодым деревьям.
Посадка новых деревьев и кустарников
Во второй половине марта можно начинать сажать молодые деревья и кустарники. Особенно хорошо период подходит для фруктовых деревьев: абрикосов, слив, яблонь и вишни. Перед посадкой важно убедиться, что корни саженцев здоровы, а почки уже начали набухать.
Обработка сада от вредителей
С появлением тепла начинают активизироваться вредители, поэтому в марте важно провести обработку участка, используя инсектициды. Это поможет предотвратить поражение растений и сохранить урожайность.
Развешивание скворечников
Для борьбы с вредителями в саду полезно развесить скворечники, чтобы привлечь внимание перелетных птиц. Они помогут бороться с нежелательными насекомыми, обеспечивая естественный баланс в экосистеме участка.
Посадка рассады и пикировка
Март — время для посева рассады овощей. Необходимо начинать с ранних сортов помидоров, перца, капусты и других культур. После появления всходов важно сделать пикировке, пересадив молодые растения в отдельные контейнеры для обеспечения им лучшего роста и развития.
Подготовка грядок и посадка в открытый грунт
Прежде чем высаживать растения в открытый грунт, важно правильно подготовить грядки. Они должны быть удобрены и разрыхлены. В конце марта уже можно сажать ранние овощи: редис, морковь, горох, а также некоторые виды цветов сообщает Rsute.ru.
С приближением нового дачного сезона многие огородники уже начинают готовиться к посеву. При этом даже при большом количестве усилий семена перцев иногда могут не взойти. Эксперты дали несколько простых советов, как помочь растениям.