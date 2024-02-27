Можно ли выжить после укуса бешеного животного

Жители подмосковных Люберец бьют тревогу: в их городе обнаружен очаг бешенства. Там даже ввели карантин после того, как обнаружилась кошка с этим смертельным вирусом. Как пояснила "Российской газете" старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Елена Никифорова, периодически вспышки бешенства обнаруживают в разный районах Подмосковья: предыдущая была в Клинском районе. Но впадать в панику не стоит, просто надо вовремя вакцинировать своих домашних питомцев, и не приближаться к бездомным.

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"Заражение происходит через слюну через укус больного животного, а также через мелких мышевидных грызунов при их употреблении в пищу. Кошки ведь очень любят ловить мышей. Инкубационный период от 21 до 42 дней. У взрослых кошек 3-6 недель, у котят 6-7 дней. Признаки: животное агрессивное или наоборот заторможенное, у него обильное слюноотделение, животное ведет себя не свойственно - грызет несъедобные предметы, издает много звуков, дальше наступает паралич гортани и животное отказывается от еды, не может глотать и издавать звуки, потом наступает паралич конечностей. Животное погибает", - рассказывает эксперт.

Если человека укусила бешеная кошка, нужно очень быстро промыть рану с мылом и антисептиком и обратиться в больницу, где ему будет назначено лечение. Инкубационный период у людей в среднем 30-40 дней. Признаки: ноющие, тянущие боли в месте укуса, а также зуд, воспаление и припухлость пораженного участка, слабость, тошнота, рвота.

"Людям ставят вакцину: это антирабическая вакцина или иммуноглобулин (его вводят в случае, если укусов много, либо они находятся в опасных местах). Вещества помогут выработать антитела заболевшему", - отмечает биолог.

Но в целом вирус бешенства чрезвычайно опасен. В большинстве случаев он может привести к гибели и животных, и людей. Благоприятный исход возможен только при принятии экстренных мер. В случае с животными надо действовать так же быстро, как и при укусе людей: вирус не проникает в кровяное русло сразу с огромной скоростью, в запасе у владельца есть несколько минут, чтобы обезопасить собаку или кошку.

Так, рану обязательно надо промыть водой (мыло, "Мирамистин", марганцовка и пр.), лучше проточной, чтобы максимально возможно вымыть слюну покусавшего животного.