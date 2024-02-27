Как без вреда для здоровья избавиться от борщевика

"Самостоятельно лучше не бороться с этим растением. Оно особо токсично. Но и игнорировать присутствие этого вредного растения на своем участке нельзя. Штрафы за борщевик: для владельца дачи - до 5 тыс. рублей, а для председателя СНТ - до 50 тыс. рублей. Что касается уничтожения борщевика на своем участке, то есть несколько методов. Первый - механическое устранение. Специалисты выкапывают растение, удаляют корневища и уничтожают весь надземный покров борщевика. Однако данный метод требует значительных усилий и может быть трудоемким при большой площади поражения. Второй способ - химическое уничтожение. Использование гербицидов является эффективным способом борьбы с борщевиком. Однако необходимо следовать инструкциям и применять гербициды в соответствии с местными правилами, и делать это должны специалисты. Самостоятельно ни в коем случае нельзя", - пояснил депутат "Российской газете".