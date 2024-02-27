В Союзе дачников рассказали, как без вреда для здоровья избавиться от борщевика
Дачники уже начали готовиться к новому сезону. А пройдет всего несколько месяцев, как снова начнет разрастаться борщевик, растение-вредитель, от которого сложно избавиться. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как уничтожить борщевик на участке.
"Самостоятельно лучше не бороться с этим растением. Оно особо токсично. Но и игнорировать присутствие этого вредного растения на своем участке нельзя. Штрафы за борщевик: для владельца дачи - до 5 тыс. рублей, а для председателя СНТ - до 50 тыс. рублей. Что касается уничтожения борщевика на своем участке, то есть несколько методов. Первый - механическое устранение. Специалисты выкапывают растение, удаляют корневища и уничтожают весь надземный покров борщевика. Однако данный метод требует значительных усилий и может быть трудоемким при большой площади поражения. Второй способ - химическое уничтожение. Использование гербицидов является эффективным способом борьбы с борщевиком. Однако необходимо следовать инструкциям и применять гербициды в соответствии с местными правилами, и делать это должны специалисты. Самостоятельно ни в коем случае нельзя", - пояснил депутат "Российской газете".
Важно отметить, что борьба с борщевиком требует постоянного наблюдения и регулярных мероприятий.
"Наряду с применением методов уничтожения растений, также важно принимать меры по предотвращению его распространения, например, контролировать состояние почвы на участке", - заключил Чаплин.
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов добавил, что борщевик содержит в своем составе фурокумарины, которые, попав на тело человека, главным образом с соком, действуют как фотосенсибилизаторы. Поглощая солнечный свет, они вызывают, по существу, химические ожоги. То есть на коже, испачканной соком борщевика Сосновского, возникает воспаление (дерматит), очень схожее по течению с солнечным ожогом. С момента попадания сока до появления симптомов поражения может пройти несколько часов, в этом и заключается основная опасность, так как после появления симптомов часто бывает поздно промывать пораженные участки кожи. Степень поражения зависит от количества сока, освещенности участка кожи солнечным светом, индивидуальных особенностей организма и своевременного оказания помощи.
"Фотодерматит, вызываемый борщевиком, обусловлен повышением чувствительности кожи к солнечным лучам, в результате попадания сока. Поэтому общими рекомендациями в данном случае будет как можно скорее промыть пораженный участок, желательно с мылом или даже раствором спирта, причем не растирая сок, а наоборот собрав его в как можно меньшее по площади место и удалив, так же, как при поражении химическими (отравляющими) веществами. Далее желательно защитить пораженный участок от солнечного света на срок до двух суток, так как в опытах с втиранием сока в кожу, которая потом не подвергалась воздействию солнечного света, поражения не наблюдалось", - пояснил эксперт.
Чтобы исключить поражение кожи борщевиком, необходимо избегать контактов с ним, а для этого надо уметь его распознавать. Но не должно быть и другой крайности, когда этого растения так боятся, что даже не приближаются к нему.
"Хорошую эффективность в борьбе с растением показывают обработки гербицидами сплошного действия. Глифосаты (из перечня разрешенных препаратов) эффективны при периодических обработках, два-три раза за сезон, т. к. борщевик хорошо отрастает. Кроме того, так как это растение размножается семенами, можно избавиться от него, не позволяя ему обсеменяться. То есть скашивать его, не давая отрастать - только делать это придется много раз, не упуская сроков. Отдельные растения можно уничтожать, выкапывая на глубину не менее 10 см, чтобы они не отрастали из оставшейся корневой части и не давали соцветий", - уточнил Виталий Наполов.
Есть сведения, что борщевик Сосновского подавляют некоторые виды растений, например, топинамбур.
"Но не стоит полностью полагаться лишь на этот метод - он только снижает численность борщевика, к тому же возделывать топинамбур в таких условиях затруднительно. Таким образом, эффективен только комплексный подход по борьбе с этим растением, с обязательным соблюдением разумных мер предосторожности", - констатировал ученый.