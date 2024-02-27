Садоводам назвали максимально простой способ провести на дачу электричество
По закону садоводы могут самостоятельно заключать договор на энергообеспечение своего участка, не уведомляя председателя СНТ, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. При этом он предупредил, что подобное невозможно в случае, если трансформатор и линии электропередачи принадлежат садовому товариществу.
По закону садоводы имеют право сами заключать договор на энергообеспечение участка. Однако без ведома председателя СНТ это невозможно в случае, если трансформатор и линии электропередачи принадлежат СНТ. Кроме того, важно учитывать, что в таких случаях мощность трансформаторов не должна превышать 15 кВт, — указал парламентарий.
Во всех остальных случаях, по словам Чаплина, достаточно предоставить в энергосбыт паспорт, документы, подтверждающие право собственности, и подтверждение технологического присоединения энергопринимающего устройства к электросетям. При этом депутат предупредил, что порой могут возникнуть сложности в отношениях с председателем СНТ, так как он обязуется выдать садоводу документы, подтверждающие подключение участка к электросетям и надлежащее состояние счетчика электроэнергии.
Около шести лет назад правила изменились — теперь акт подключения к электросетям можно заменить другим документом. В этом случае подойдет справка, подтверждающая, что на момент участия в товариществе гражданин был членом СНТ, либо квитанции и чеки об оплате электроэнергии на данный момент, — отметил Чаплин.
Таким образом, член СНТ может обратиться с этими документами в энергосбыт и заключить прямой договор на энергоснабжение. Если председатель СНТ препятствует заключению такого договора, садовод имеет право обратиться в суд, резюмировал депутат.
Ранее Чаплин рассказал, что, согласно действующему законодательству, при продаже жилой недвижимости налогом облагается только 70% ее кадастровой стоимости. При этом семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты налогов. Данная мера распространяется и на семьи, в которых есть дети-студенты на очном обучении, не достигшие 24 лет.