Ревизия холодильника: эксперты рассказали, какие продукты стоит немедленно выкинуть

Многие из нас, сами того не подозревая, постоянно едят просроченные продукты. Это происходит потому, что большинство людей даже не знает, что, к примеру, домашний холодец, который мы едим все новогодние праздники, остается свежим всего лишь 12 часов. То же касается и колбасы, которую мы покупаем на целую неделю, а испортиться она может всего за сутки. «Рамблер» и специалист сервиса экспресс-доставки Юлия Лемешева выяснили, какие продукты являются «неочевидно скоропортящимися» и почему немалую часть пищи в вашем холодильнике уже стоит выкинуть.

© Unsplash

Что такое скоропортящиеся продукты?

К сожалению, абсолютно все продукты имеют свойство портиться: какие-то могут быть долго пригодны в пищу, но потеряют вкус, а какие-то есть по истечении срока годности и вовсе опасно. Так или иначе, продукты делятся на два типа:

Скоропортящиеся – мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты.

Нескоропортящиеся – мука, крупа, макароны, сахар, соль, чай, сухофрукты, пряности, специи, баночные консервы.

Стоит отметить, что среди них есть и особо скоропортящиеся продукты, после их вскрытия некоторые должны быть съедены в течение всего лишь 36-72 часов: сладкие сливочные сыры, торты с белковым кремом, сметана. А ведь многие из нас хранят открытую сметану и больше недели. Чтобы избежать употребления в пищу просроченных продуктов, внимательно изучайте этикетки каждого из них. Как правило, на них указывают не только срок годности, но и срок хранения после вскрытия.

12 часов на холодец: что портится быстрее, чем мы думаем

Казалось бы, теперь, когда мы знаем какие продукты стоит выкинуть быстрее, а какие подождут своей очереди, то можно смело проводить «ревизию» холодильника. Однако, все куда сложнее – практика показывает, что намного чаще мы питаемся просроченной едой, которую приготовили самостоятельно: из-за отсутствия заводской этикетки сложно распознать, когда блюдо вот-вот пропадет, более того, некоторые из них портятся куда быстрее, чем мы думаем. Юлия Лемешева привела некоторые примеры.

Прежде всего это холодец. Несмотря на то, что самое популярное новогоднее блюдо в России готовится в больших объемах, специалисты предостерегают: срок его хранения составляет 12 часов. Также опасность представляет готовое мясо. Как правило, большое количество мясных блюд, подаваемых на стол, затем «доедается» с различными гарнирами всю неделю, что является грубой ошибкой – срок годности готового мяса составляет 48 часов.

Эксперт добавила, что жареная рыба становится непригодной к употреблению всего через 12 часов хранения в холодильнике. А супы с мясом или рыбой, которые, как правило, готовятся на долгий срок, лучше выливать уже через двое суток.

Рассуждая о сроках годности, мы держим в уме практически идеальные условия хранения этих продуктов, что едва ли возможно в реальной жизни, если у вас дома не стоит парочка холодильников с разными отсеками. Тем не менее, элементарные правила хранения еды можно и нужно соблюдать. Во-первых, вся приготовленная еда не должна в совокупности провести больше пары часов за пределами холодильника. Во-вторых, что касается больших блюд, то необходимо пользоваться сервировочной посудой, чтобы избежать перекрестного загрязнения пищи. В-третьих, не стоит возвращать недоеденное в кастрюлю или сковородку – вы не сохраните еду свежей, а, наоборот, очень быстро испортите оставшееся. В-четвертых, покупая готовую еду в супермаркетах или заказывая ее в экспресс-доставке, внимательно следите за тем, что написано на этикетках.

На ум может прийти идея просто заморозить все скоропортящиеся продукты, чтобы продлить срок их хранения до бесконечности. Таким образом в еде действительно не начнут развиваться вредные микробы, однако в большинстве случаев текстура продукта изменится, а его вкусовые качества будут потеряны и он станет просто несъедобным.

Почему яблоко – заклятый враг апельсина

Во многих современных холодильниках существуют отделы с различным режимом температуры и обдува. Это делается для разных категорий продуктов, которые, как правило, нарисованы рядом с такими зонами. Несмотря на это, мы часто игнорируем эти предписания, а еще чаще просто не понимаем почему, даже находясь в нужном отсеке, какие-то продукты начинают пропадать на глазах. Дело в том, что и тут есть свои особенности – далеко не всю пищу можно хранить рядом друг с другом.

Мясо и рыбу необходимо хранить на максимальном удалении даже в морозилке, так как рыбный запах быстро впитается в мясо и испортит его вкус. Также не могут «соседствовать» овощи и молочные продукты, поскольку последние выделяют газ, значительно ускоряющий процесс гниения овощей. Яблоки и апельсины, нередко лежащие на одной полке холодильника, по правилам должны быть как можно дальше друг от друга – находясь рядом, они провоцируют ускоренный процесс гниения

Скупой платит дважды и выбрасывает больше

В целом, эксперты сходятся в едином мнении: в нынешних реалиях крайне неразумно забивать холодильник продуктами до отказа. В стремлении купить все и сразу на всю неделю мы в любом случае приобретем большее количество пищи, чем необходимо, поэтому логичнее будет купить трехдневный запас продуктов, а остальное добирать по необходимости – например, пользуясь сервисами экспресс-доставки.