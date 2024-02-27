Порошок, гель или капсулы: все о бытовой химии для стирки

Большинство из нас перестирали больше вещей, чем можно сосчитать или даже вообразить. И неважно, покупаете ли вы жидкое моющее средство или порошок, био- или небио-, скорее всего, вы, не задумываясь, достаете тот продукт, которым всегда пользовались.

Но делаете ли вы лучший выбор для своей одежды? Хотя не существует жесткого и однозначного правила, какое средство для стирки лучше — возможно, вам стоит задуматься, что больше всего подходит для ваших вещей.

Чем стиральный порошок отличается от мыла?

Мыло и стиральный порошок стирают и чистят вещи, так что это, по сути, один и тот же продукт, верно? Нет! Моющие средства — это синтетические продукты, которые производятся из нефтехимикатов, в то время как мыло изготавливается из натуральных жиров. Рассмотрим типы средств для стирки.

Биологические средства

Это лучший выбор для удаления пятен, поскольку он содержит энзимы, повышающие эффективность стирки. Он отлично справляется с осветлением белых вещей, но цветная одежда может выцветать при его использовании. Его также нельзя применять для деликатных материалов, таких как шелк или шерсть.

Небиологические средства

Отличный вариант для тех, у кого чувствительная кожа, поскольку небиологические средства не содержат энзимов, а значит, с меньшей вероятностью могут вызвать раздражение. По той же причине небиологический стиральный порошок или гель обычно не содержит отдушек и красителей. Однако из-за отсутствия энзимов небио-средства, как правило, менее эффективны в удалении пятен, чем биологические стиральные порошки.

Безопасные для цвета средства

Они содержат специально разработанные защитные фильтры, которые помогают предотвратить выцветание красок. Как правило, в их составе присутствуют энзимы, поэтому такие моющие средства должны хорошо удалять пятна, но не сохранять белизну белых вещей.

Специализированные средства

Вы также можете приобрести специализированные моющие средства для различных категорий одежды или типов материалов, например, для спортивной или детской, для шерсти и шелка. Они, как правило, разработаны таким образом, что не позволяют типичным биомоющим средствам повреждать ткань. Средства для деликатных тканей обычно не содержат энзимов, отбеливателей и осветлителей.

Порошок, жидкость, гель или таблетки: что лучше?

Порошкообразные средства для стирки почти всегда превосходят жидкие и гелевые, когда речь идет об удалении пятен. Это показывают многочисленные слепые исследования и тестирования. Но все зависит от личных предпочтений и бюджета.

Порошки могут быть неудобны для отмеривания, в то время как капсулы и таблетки позволяют точно знать, что вы используете нужное количество.

Гели и жидкости обычно не содержат отбеливателя, поэтому, хотя они и более щадящие для одежды, возникает неиллюзорная вероятность того, что ваша стиральная машина начнет источать неприятный запах и потребует регулярной чистки.