Дачникам посоветовали прогнать мышей с участка одним способом
Прогнать мышей с участка дачникам поможет полынь, а также другие травы, Анастасия Коврижных.
Эксперт призвала не избавляться от этого сорняка, растущего на участке — при его наличии мыши просто не заглянут в огород. Также она рекомендовала рассмотреть варианты посадки декоративных сортов полыни.
Кроме того, в борьбе с грызунами поможет бузина. Это растение эксперт посоветовала высаживать рядом с помещениями, где хранится урожай. Мыши не смогут подойти к нему из-за специфического запаха растения.
Ромашка также хорошо справляется с грызунами, заключила Коврижных. Помимо этого, она помогает справиться с простудой и помогает улучшить состояние нервной системы.
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