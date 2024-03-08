Какие корма для животных уходят из России и чем заменить

Россельхознадзор приостановил поставки в Россию ряда популярных иностранных кормов для домашних питомцев в связи с выявлением нарушений. Какие марки попали под запрет и чем их можно заменить, разбиралось издание Life.

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Россельхознадзор с 6 февраля приостановил ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill`s. В ведомстве пояснили, что решение было принято в связи с поставками некачественной продукции. В перспективе, при выявлении серьезных нарушений, корм Hill’s может полностью исчезнуть с российского рынка, поскольку производства на территории России у американского бренда нет. Ранее контролирующим органом была приостановлена сертификация продукции Monge & C и Mister Pet spa.

Также Россельхознадзор ограничил импорт продукции трех французских и четырех итальянских заводов, производящих корма для домашних животных. Если санкции не будут сняты, то в разряд острого дефицита перейдут Science Plan, Now, Purina, Bon Appetit, Berkley Fricassee, Naxos.

«Важно сказать, что Россельхознадзор вынужден так жестко реагировать. Качество дорогих премиальных кормов для животных падает из года в год. Чего в них только не находили, начиная от пуха с перьями и кончая трупами насекомых и вредными ароматизаторами», - отмечается в статье.

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В частности, в продукте Monge Cat Grill Pouch, который якобы на 30% состоит из крольчатины, отсутствовала ДНК кролика. А в консервах Monge Vetsolution Cat Renal так и не удалось найти заявленных курятины и свинины. Еще серьезнее была ситуация с элитным кормом от итальянской фирмы Farmina. В корме Vet Life Natural Diet Cat Ultrahypo, произведенном в Сербии, дважды находили мышьяк.

В настоящее время право экспортировать корма в Россию осталось лишь у 18 европейских заводов, все они находятся во Франции и Италии. Согласно таможенной статистике, ввоз иностранных кормов в прошлом году, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, упал на 31%. При этом разница в суммарной стоимости ввезенной продукции оказалась всего 9%, отмечает здание.

Эти данные подтверждают и опрошенные журналистами продавцы зоомагазинов. По их словам, давно нет поставок кормов Monge и Hill’s, а цена на остальной импорт стала на порядок выше.

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Чем заменить ушедшие марки?

В России по-прежнему можно купить не сертифицированные Россельхознадзором корма. Их продают крупные маркетплейсы, завозя параллельным импортом из Казахстана и Белоруссии, отмечает издание.

Корма эконом-сегмента, по словам экспертов, полностью закрываются Nestle Rossiya и российским филиалом Mars, а также отечественными производителями. Премиум-сегмент до сих пор представлен марками из США и Дании. Также набирает популярность один из российских брендов кормов, но здесь производство ведется по договору на чужих заводах в Бельгии и Италии.

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В свою очередь в НИУ ВШЭ выяснили, что доля контрафактных кормов для животных на российском рынке составляет 16%. Для исправления ситуации с подделками с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года в России ведется эксперимент по маркировке в системе «Честный знак». Ожидается, что благодаря этому удастся сократить «долю нелегального оборота за счет поэкземплярной прослеживаемости каждой упаковки корма».

Напомним, что ранее в Россельхознадзоре назвали недопустимой продажу на маркетплейсах кормов для животных, которые запрещены к ввозу в Россию. В ведомстве заверили, что в случае выявления сайтов, осуществляющих продажу кормов, в отношении которых введены ограничения, будут приниматься соответствующие меры.