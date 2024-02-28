Вислоухие собаки – топ-45 пород

Вислоухие питомцы могут иметь ушки различной длины. Эти собаки считаются обворожительными, благодаря такой особенности экстерьера, однако их хозяевам следует помнить о том, что длинные уши требуют регулярной гигиены. Из статьи вы узнаете, какая вислоухая собака подошла бы вам, подробно рассмотрим 45 пород с фотографиями, описанием и названием каждой, чтобы помочь определиться с выбором будущего четвероногого друга.

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В нашем материале представлены животные различных габаритов и темпераментов. Это позволит каждому потенциальному владельцу подобрать для себя песика, чьей особенностью являются висячие уши. В подборке имеются как длинношерстные, так и короткошерстые породы.

Особенности вислоухих пород

Питомцы с висячими ушами обладают некоторыми отличительными особенностями:

Привлекательный внешний вид. Псы имеют характерную особенность – их уши свисают вниз по бокам головы. Именно она придает их облику очарование. Длина ушного полотна у различных пород варьируется, этот факт непременно прописан в стандарте.

Прекрасный нюх. Из-за своей формы ушей вислоухие породы собак могут лучше фокусировать внимание на запахе у себя под ногами. Особенно хорошо это качество развито у гончих пород.

Гигиенический уход. Собакам с висячими ушами требуется особый уход. Их уши более подвержены загрязнениям и инфекциям. Регулярная гигиена, включающая очищение и сушку ушей, поможет предотвратить развитие проблем.

Хорошая терморегуляция. Тонкая кожа ушного полотна помогает регулировать температуру тела, что позволяет не мерзнуть в холода и не перегреваться в жаркую погоду.

Демонстрация настроения. Уши собак могут служить индикатором их настроения. Пес может их опускать ниже, если, например, напуган, а также их основание может приподниматься, если питомец насторожен.

Пород с висячими ушами огромное множество. Они входят в самые различные собачьи группы: гончие, борзые, терьеры, пастушьи, таксы, легавые и т.д. Эти животные имеют разные габариты, а также отличаются друг от друга окрасом и длиной шерстного покрова.

Вислоухие породы собак

Вислоухие псы бывают разного размера, они отличаются друг от друга длиной шерстного покрова, окрасом. Среди них есть любимцы, больше подходящие для города, а есть и питомцы, идеальной для которых будет жизнь за городом. Каждая отдельно взятая порода обладает своими особенностями экстерьера, темперамента. Прежде чем осуществить выбор, важно изучить специфику каждой из них.

Маленькие и средние вислоухие собаки

В данном разделе мы расскажем вам о самых популярных породах маленьких и средних вислоухих песиков, их специфике. Собаки небольших габаритов станут отличными компаньонами как для городских жителей, так и для любителей загородной жизни. Хвостики всегда будут рядом с вами, даря свою любовь и преданность.

Бигль

Рост: 33-40 см

Вес: 9-12 кг

Страна: Великобритания

Возраст: 13-16 лет

Тип шерсти: короткая

Бигли – это небольшие гончие собаки с двух- или трехцветным окрасом и опущенными вниз ушами. Псы известны компанейским и игривым характером, а также прекрасными навыками следопыта. Питомец любит общение со своими хозяевами. Бигли – настоящие живчики и требуют частых выгулов.

Бойкин-спаниель

Рост: 36-45 см

Вес: 11-18 кг

Страна: США

Возраст: 14-15 лет

Тип шерсти: длинная

Бойкин-спаниель – вислоухая порода охотничьих собак с характерным экстерьером и прекрасным нравом. Их элегантная и компактная конституция тела смотрится крепкой, а мягкая, густая шерсть выглядит шикарно. Бойкины спокойны и миролюбивы, они готовы к общению с кем угодно.

Американский бульдог

Рост: 55-68 см

Вес: 35-60 кг

Страна: США

Возраст: 10-15 лет

Тип шерсти: короткая

Порода собак американский бульдог является еще совсем юной. Уникальные черты экстерьера и безграничная преданность семье делают ее популярной не только среди знатоков собачьего мира, но и среди обычных людей, которые мечтают завести преданного и надежного товарища.

Английский спрингер-спаниель

Рост: 43-50 см

Вес: 20-25 кг

Страна: Великобритания

Возраст: до 12 лет

Тип шерсти: длинная

Спрингеры – вислоухая порода собак, характеризующаяся дружелюбием, энергичностью и обучаемостью. Четверолапые очень спортивны и успешно выступают на состязаниях. Их популярность достаточно высока, особенно в европейских и американских странах.

Американский кокер-спаниель

Рост: 34-38 см

Вес: 12-13 кг

Страна: США

Возраст: 10-15 лет

Тип шерсти: длинная

Американские кокер-спаниели – красавцы-аристократы с кудрявыми ушками, запоминающейся внешностью, дружелюбным характером и безграничной любовью к детям и общению. Эти друзья человека очень шустры и игривы, и им нравится много находиться на природе.

Английская овчарка

Рост: 46-57 см

Вес: 18-27 кг

Страна: США

Возраст: 12-15 лет

Тип шерсти: длинная

Английская овчарка относится к породам, в древности использовавшейся пастухами. Она является прилежной «ученицей», известна послушанием и работоспособностью. Псы очень хорошо обучаются и могут быть отличными друзьями для любителей нескучного образа жизни. Уровень их энергии может варьироваться в зависимости от возраста и состояния здоровья, но в целом они достаточно спортивны и требуют регулярных физических нагрузок.

Такса

Рост: 15-21 см

Вес: 6-12 кг

Страна: Германия

Возраст: до 15 лет

Тип шерсти: короткая, длинная

Такса представляет собой маленькую вислоухую собаку с телом-колбаской и недлинными лапами. Она имеет висячие уши и короткую или удлиненную шерстку. У пса активный и общительный характер, он хорошо поддается дрессировке и является отличным охотником. Такса не требует особого ухода. Ее шерсть необходимо расчесывать щеткой всего пару раз в неделю.

Английский сеттер

Рост: 61-68 см

Вес: 20-36 кг

Страна: Великобритания

Возраст: 10-12 лет

Тип шерсти: длинная

Английский сеттер – это охотничья порода собак, известная не только красивым экстерьером, но и умом и послушанием. Они хорошо обучаются и могут быть адаптированы для различных видов деятельности. Сеттеры очень активны и нуждаются в регулярных прогулках и выездах на природу. Популярность этой породы довольно высока во многих странах, а особенно – на их родине.

Ши-тцу

Рост: 25-27 см

Вес: 4,5-8,5 кг

Страна: Тибет

Возраст: до 16 лет

Тип шерсти: длинная

Ши-тцу – отличная вислоухая собака для людей, которые любят проводить время со своими питомцами. Она дружелюбная, игривая и общительная, готова участвовать во всех семейных делах. Ши-тцу также очень умны и легко поддаются дрессировке. Песикам, невзирая на небольшой размер, нужны регулярные прогулки и упражнения.

Бедлингтон-терьер

Рост: 38-44 см

Вес: 7,7-10,4 кг

Страна: Великобритания

Возраст: 11-16 лет

Тип шерсти: длинная

Бедлингтон-терьер – элегантная и в то же время спортивная собака с кудрявой шерстью. Обладает дружелюбным характером. Она хорошо поддается дрессировке и является отличным компаньоном для людей всех возрастов. Эти четверолапые очень активны и игривы, и им необходимы регулярные прогулки на улице.

Барбет

Рост: 53-65 см

Вес: 17-28 кг

Страна: Франция

Возраст: 13-15 лет

Тип шерсти: длинная

Барбет – это порода собак, которая появилась на территории Франции и считается довольно древней. Эти псы подходят как для жизни в квартире, так и за городом. Нуждаются в особом уходе: примерно раз в 2-3 месяца кудрявую шерсть четвероногих нужно стричь.

Пекинес

Рост: 20-24 см

Вес: 3-5 кг

Страна: Китай

Возраст: до 13 лет

Тип шерсти: длинная

Пекинесы – это маленькие, но сильные вислоухие собаки с дружелюбным и преданным характером. Они являются одной из самых популярных пород в Китае и известны своими висячими ушами, которые придают им уникальный и милый вид. Опущенные уши являются характерной чертой породы и служат своеобразной визитной карточкой пекинесов.

Бишон фризе

Рост: 23-30 см

Вес: 5-8 кг

Страна: Франция

Возраст: 14-15 лет

Тип шерсти: длинная

Бишон фризе – маленькая собачка с пушистой шерстью и миролюбивым характером. Она хорошо поддается дрессировке и является отличным компаньоном для людей любого возраста. Невзирая на декоративную внешность, песик будет нуждаться в достаточной нагрузке и умственной стимуляции.

Древер

Рост: 28-40 см

Вес: 14-16 кг

Страна: Швеция

Возраст: 13-16 лет

Тип шерсти: короткая

Древер – спортивная и преданная владельцу собака с опущенными вниз ушами. Он чрезмерно активен лишь тогда, когда еще щенок. Взрослый питомец редко позволяет себе шалости. Однако любимец будет послушным, если владелец обладает твердым характером и сильной волей. Важно отметить, что эта шведская гончая – порода с независимым нравом, нуждающаяся в авторитетном лидере.

Аффенпинчер

Рост: 25-30 см

Вес: 4-6 кг

Страна: Германия

Возраст: 12-15 лет

Тип шерсти: длинная

Аффенпинчер – это порода вислоухих собак, которая была выведена Германии. Они отличаются маленьким размером и уникальным внешним видом. Аффенпинчеры имеют густую шерсть, которая требует регулярного ухода и стрижки. Песики обладают живым и игривым характером, но могут быть также и независимыми.

Гавайский бишон

Рост: 23-29 см

Вес: до 5 кг

Страна: Куба

Возраст: 13-16 лет

Тип шерсти: длинная

Гавайский бишон, также известный как болонка, является вислоухим. Это порода собак с удлиненной волнистой шерсткой. Песики имеют маленький размер, подходящий для содержания в небольшой квартире. Бишоны обладают дружелюбным и игривым нравом, что делает их отличными питомцами-компаньонами. Они считаются легко обучаемыми и имеют высокий уровень энергии, поэтому им требуется достаточное количество физической активности.

Американский водяной спаниель

Рост: 36-46 см

Вес: 11-20 кг

Страна: США

Возраст: 10-13 лет

Тип шерсти: длинная, кудрявая

Американский водяной спаниель – это порода вислоухих собак, которые были выведены в США в начале 20 века. Они являются отличными пловцами и охотниками на птиц. Эти спаниели очень дружелюбны, общительны и активны. Они любят проводить время с людьми и другими животными. Песики также умны и быстро обучаются новым командам.

Мальтезе

Рост: 20-25 см

Вес: 3-4 кг

Страна: Центральное Средиземноморье

Возраст: 12-15 лет

Тип шерсти: длинная

Мальтезе – это порода собак, которая известна своим небольшим размером и длинной, шелковистой шерстью. Четвероногие имеют дружелюбный и игривый характер, что делает их отличными компаньонами для больших семей и одиноких людей. Мальтезе также считаются гипоаллергенными, так как их шерсть не издает специфического запаха. Однако этот факт можно считать спорным, так как проявление аллергических реакций у людей строго индивидуально.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Рост: 25-32 см

Вес: 5-8 кг

Страна: Великобритания

Возраст: 12-15 лет

Тип шерсти: длинная

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель – небольшая, элегантная собака с длинной, шелковистой шерстью и общительным нравом. Она хорошо поддается дрессировке и считается отличным семейным псом-компаньоном. Этим активным спаниелям нужны регулярные прогулки на свежем воздухе и упражнения. Выгулы должны быть ежедневными и длиться не менее 30 минут.

Фален

Рост: около 28 см

Вес: 1,5-5 кг

Страна: Франция

Возраст: 12-14 лет

Тип шерсти: длинная

Фалены, или континентальные спаниели – это маленькая порода вислоухих собак, которая относится к группе декоративных. Они имеют элегантное, гармоничное телосложение, у четвероногих длинная шерсть, которая может быть вьющейся. Фалены обладают дружелюбным и покладистым характером, являясь отличными компаньонами. Они требуют регулярного ухода за шерстью, включая расчесывание и гигиеническую стрижку при необходимости.

Азавак

Рост: 60-74 см

Вес: 15-24 кг

Страна: Мали

Возраст: 10-12 лет

Азавак – это порода собак, которая происходит из Африки. Она считается одной из древнейших, аборигенных. Четвероногие известны своим спокойным и дружелюбным характером. Они очень умны и легко обучаемы, но при этом питомцы могут быть упрямыми. Хорошо ладят с детьми и другими животными, если были своевременно социализированы.

Мопс

Рост: 26-32 см

Вес: 6-8 кг

Страна: Китай

Возраст: 13-15 лет

Тип шерсти: короткая

Мопсы имеют характерные складки на мордочке, которые требуют особого ухода. Ведь именно они считаются местом скопления влаги и грязи, поэтому регулярная гигиена очень важна. Рекомендуется очищать складки представителей этой вислоухой породы собак с использованием мягкой тряпочки или влажных салфеток, чтобы предотвратить развитие инфекций или раздражения. Эти питомцы отлично подходят для пожилых людей, так как не требуют большой нагрузки.

Джек-рассел-терьер

Рост: 25-30 см

Вес: 5-8 кг

Страна: Англия

Возраст: до 14 лет

Тип шерсти: короткая, длинная

Джек-рассел-терьеры наделены неуемной энергичностью. Они часто используются владельцами для занятий собачьим спортом. Им требуются активные упражнения, такие как прогулки, бег, игры с мячом и т.д. Эти собаки нуждаются в достаточном количестве физической нагрузки, чтобы ощущать себя счастливыми и здоровыми.

Японский хин

Рост: 20-28 см

Вес: 1-5 кг

Страна: Япония

Возраст: до 16 лет

Тип шерсти: длинная

Японский хин известен аристократизмом, элегантностью и склонностью к своенравию. Они обычно проявляют умеренную активность, что делает их подходящими для жизни в условиях города. Песики подойдут для одиноких владельцев, поскольку чрезмерно маленькие дети могут вызывать у них недовольство своими тесными объятиями.

Лхаса апсо

Рост: 36-41 см

Вес: 6-7 кг

Страна: Тибет

Возраст: до 17 лет

Тип шерсти: длинная

Лхаса апсо – порода вислоухих собак с длинной шерстью, требующей ухода. Шикарный шерстный покров нуждается в ежедневном вычесывании, чтобы избежать образования колтунов. Также рекомендуется регулярно стричь шерсть вокруг глаз и на пальцах, чтобы предотвратить появление раздражения. Псы могут быть отличными компаньонами для тех, кто ищет преданного и послушного питомца.

Австрийская гончая

Рост: 48-56 см

Вес: 15-22 кг

Страна: Австрия

Возраст: 12-14 лет

Тип шерсти: короткая

Австрийская гончая, также известная как гладкошерстный бракк, является породой среднего размера. Псы обладают сильным нюхом и используются для охоты на различные виды дичи. Эти собаки известны выносливостью, трудолюбием, высоким интеллектом и безграничной преданностью владельцам.

Большие вислоухие породы собак

Большие вислоухие породы, такие как бладхаунд, сеттер, борзая, имеют длинные уши, свисающие вниз по бокам головы. Благодаря этому, такие животные известны своим привлекательным внешним видом, который придает им особый шарм. Четвероногие больше подходят для загородной жизни, для города их заводят не так часто.

Американский фоксхаунд

Рост: 53-64 см

Вес: 29-34 кг

Страна: США

Возраст: 10-12 лет

Тип шерсти: короткая

Американский фоксхаунд – это порода гончих собак, которая была выведена в США в середине 19 века. Псы используются для охоты на лис и других мелких животных. Это активные и энергичные питомцы. Они очень общительны и любят быть в компании людей и сородичей. Еще обладают высоким уровнем интеллекта и считаются и легко обучаемыми животными.

Бладхаунд

Рост: 58-72 см

Вес: 40-54 кг

Страна: Бельгия

Возраст: 7-10 лет

Тип шерсти: короткая

Это гончая собака, которая отличается характерным профилем и сильным телосложением. Бладхаунд известен своей флегматичностью и дружелюбным нравом. Он нежно относится к детям, легко ладит с другими домашними животными и приветливо встречает незнакомцев. Часто его используют полицейские службы и спасатели, благодаря хорошо развитому чутью.

Ирландский сеттер

Рост: 58-70 см

Вес: 14-32 кг

Страна: Ирландия

Возраст: 10-14 лет

Тип шерсти: длинная

Ирландские сеттеры – порода собак, которая стала известной, благодаря рекламе корма в 90-х. Она привлекает внимание своей необычайной грациозностью и шелковистой каштановой шерстью. Этот пес готов проявлять любовь ко всем людям и всегда находится в движении, не утрачивая своего жизнелюбия даже в пожилом возрасте. Он контактен и готов к общению даже с незнакомцами.

Веймаранер

Рост: 57-70 см

Вес: 25-40 кг

Страна: Германия

Возраст: около 12 лет

Тип шерсти: короткая

Голубоглазый аристократ, величественный в своей красоте. Веймаранеры могут иметь оттенок шерсти от совсем светлого до более насыщенного. Пес является неотъемлемой частью своей семьи. Эта вислоухая охотничья собака уверена, что жизнь без человеческого общества – ничто. Незнакомцев она встречает настороженно, предупреждая об их появлении своим громким голосом, но миролюбие делает ее непригодной для роли охранника.

Афганская борзая

Рост: 63-74 см

Вес: 25-30 кг

Страна: Афганистан

Возраст: 13-15 лет

Тип шерсти: длинная

Афганская борзая – это элегантная порода собак с длинными ногами и шикарной шерстью. Песики обладают не только грациозной осанкой, но и высоким интеллектом и хорошо развитым чувством эмпатии. Они быстро обучаются новому. Любопытно, что эти собаки не любят шум и громкие крики. Они предпочитают спокойную обстановку и не переносят конфликтов в семье.

Сенбернар

Рост: 65-90 см

Вес: 50-91 кг

Страна: Италия

Возраст: до 9 лет

Тип шерсти: короткая, длинная

Сенбернар – это огромный пес с меланхоличным взглядом на жизнь и дружелюбным нравом. Он рад участвовать в играх ребятишек и выдерживает любые поступки маленьких хозяев. Сенбернар послушен и готов служить «своему» человеку. Но владельцу нужно быть готовым к тому, что он не очень быстро осваивает новые команды, ввиду медлительности, поэтому требуется терпение при его обучении.

Золотистый ретривер

Рост: 51-60 см

Вес: 25-41 кг

Страна: Великобритания

Возраст: 11-13 лет

Тип шерсти: длинная

Смышленый ретривер с блестящей золотистой шерстью является незаменимым помощником в сфере канистерапии. Умный и преданный, он всегда готов поддержать человека и выполнить самые трудные поручения. Характеризуется добродушием и способностью устанавливать дружеские отношения с окружающими. Эта вислоухая порода собак – прекрасный друг как для опытных владельцев, так и для тех, кто является новичками.

Лабрадор-ретривер

Рост: 54-57 см

Вес: 25-36 кг

Страна: Великобритания

Возраст: 11-13 лет

Тип шерсти: короткая

Лабрадор-ретривер представляет собой породу, которая визуально напоминает голденов, однако отличается более крепким телосложением и короткой, гладкой шерстью. Он всегда готов находиться в «щенячьем» настроении, полон энергии и добродушия. Представители породы считаются очень общительными и испытывают стресс, если их оставить надолго в одиночестве.

Бернский зенненхунд

Рост: 60-70 см

Вес: 35-50 кг

Страна: Швейцария

Возраст: 12-14 лет

Тип шерсти: длинная

Бернский зенненхунд – это приветливый гигант с необычно добродушной «улыбкой» на морде, который идеально подходит для семейных пар с детьми. Он относится к ребятишкам с покровительством и терпением, игнорируя любые шалости. По мере взросления, пес становится более спокойным и уравновешенным, однако всегда готов поиграть и развлечься.

Немецкий боксер

Рост: 50-60 см

Вес: 28-40 кг

Страна: Германия

Возраст: около 8 лет

Тип шерсти: короткая

Гладкошерстный охранник, представитель немецкой породы боксер обладает величественным и при этом коренастым телосложением. Его шерстный покров окрашен в рыжий или тигровый. Пес отличается развитым сторожевым инстинктом и недоверчивостью к посторонним людям. Однако в кругу семьи этот питомец ведет себя игриво и беззаботно. Его щенячья непосредственность сохраняется примерно до 2 лет.

Бульмастиф

Рост: 61-69 см

Вес: 41-59 кг

Страна: Великобритания

Возраст: 8-10 лет

Тип шерсти: короткая

Бульмастиф – мощный спортивный пес с темной «маской» на морде. Всегда готов к защите семьи и склонен к самостоятельности. Спокойствие и умиротворение он находит только в домашней обстановке. Любит ребятишек всех возрастов, считаясь неплохой нянькой.

Далматин

Рост: 54-62 см

Вес: 9-15 кг

Страна: Хорватия

Возраст: 13-15 лет

Тип шерсти: короткая

Встречайте пятнистого далматина с изящной фигурой! Этот активный товарищ не рекомендуется для новичков и крайне занятых владельцев. При ограничении свободы передвижения далматин склонен к деструктивному поведению. Весьма привязывается к семье, быстро улавливает настроение всех ее членов.

Ирландский волкодав

Рост: 71-86 см

Вес: 40-72 кг

Страна: Ирландия

Возраст: 6-11 лет

Тип шерсти: длинная

Ирландский волкодав, принадлежащий к семейству борзых, отличается жесткой шерстью. Он проявляет глубокую привязанность к своему владельцу и ценит время, проведенное вместе. Однако этот пес с чувством достоинства и гордости, он не готов отказываться от свободы передвижения, а также испытывать несправедливые наказания. В отношении незнакомцев он миролюбив, поскольку его природная задача – защищать стадо от волков, а не от людей.

Леонбергер

Рост: 65-80 см

Вес: 40-76 кг

Страна: Германия

Возраст: 7-11 лет

Тип шерсти: длинная

Леонбергер — вислоухая порода собак, привлекающая внимание своим величественным видом и мощным телосложением. Эти четвероногие являются идеальными спутниками для активных людей, предпочитающих спортивное времяпрепровождение. Леоны — лояльные и преданные друзья, которые с радостью будут украшать вашу жизнь своим присутствием.

Ньюфаундленд

Рост: 64-71 см

Вес: 50-68 кг

Страна: Канада

Возраст: до 10 лет

Тип шерсти: длинная

Ньюфаундленд – порода собак, известная своими величественными размерами и добродушным характером. Если вы ищете верного друга и преданного спутника, это – идеальный выбор. Собаки изначально были выведены для спасения людей в воде, поэтому они отлично плавают и обладают огромной физической выносливостью. Ньюфаундленды также считаются прекрасными семейными питомцами.

Ротвейлер

Рост: 56-68 см

Вес: 42-50 кг

Страна: Германия

Возраст: до 12 лет

Тип шерсти: короткая

Ротвейлеры – порода сильных, умных и преданных хозяевам собак. Эти псы характеризуются мощным телосложением и идеальными навыками защитника. Это питомцы, которые не требуют особого ухода. Шерсть вычесывать не придется слишком часто. Животные нередко выбираются для службы в полиции, благодаря своей силе и обучаемости.

Королевский пудель

Рост: 45-60 см

Вес: 20-25 кг

Страна: Франция

Возраст: 12-18 лет

Тип шерсти: длинная

Королевский пудель – порода собак, обладающая миролюбивым характером и роскошной внешностью. Они известны своей спортивностью, преданностью и чувством сопереживания. Пудели – отличные спутники, которые прекрасно ладят с детьми и другими животными. Они имеют высокий интеллект, поэтому легко поддаются дрессировке. Уход за королевским пуделем требует определенных навыков и регулярности.

Аусси

Рост: 46-58 см

Вес: 18-29 кг

Страна: США

Возраст: до 13 лет

Тип шерсти: длинная

Австралийская овчарка – порода собак с доброжелательным нравом и прекрасными способностями пастуха. Псы обладают высоким интеллектом, энергичностью и преданностью своему хозяину. Основными чертами характера аусси считаются самостоятельность и склонность к сопереживанию людям. Регулярные прогулки и тренировки помогут сохранить здоровье и активность собаки.

Бобтейл

Рост: 56-60 см

Вес: 24-32 кг

Страна: Великобритания

Возраст: до 15 лет

Тип шерсти: длинная

Бобтейл – порода пастушьих собак, отличающаяся привлекательной внешностью и прекрасным характером. Эти животные являются обладателями коротких хвостов, что делает их особенными. Кроме этого, шерсть у них длинная, с густым подшерстком, она имеет насыщенный окрас. Великолепное сочетание грациозности и силы делает их невероятно привлекательными собаками.

Уход за вислоухими породами

Уходовые процедуры – важный аспект здоровья и комфорта животного. В случае обнаружения каких-либо проблем, необходимо обратиться к ветеринару.

Вот некоторые рекомендации по уходу за вислоухими собаками:

Протирание ушей ватным диском и лосьоном. Процедура должна проводиться уже с маленького возраста, чтобы собака привыкла к ней. Очистите уши аккуратно, не засовывая палец глубоко внутрь. Будьте осторожны, чтобы не повредить барабанную перепонку.

Регулярная проверка на наличие грязи и клещей. Постоянно осматривайте уши своей собаки, особенно после прогулок в лесу или по высокой траве. Если заметите зуд, покраснение или неприятный запах, это может быть признаком возможных проблем. Обратитесь к ветеринару для консультации.

Регулярные осмотры в клинике. Приводить вислоухую собаку на осмотры к ветеринару требуется регулярно. Он сможет обнаружить любые нарушения, даже если они еще не заметны для владельца.

Обмывание ушей после приема пищи. Актуально для собак с очень длинными ушами. Обмывание шерсти на ушах после приема пищи является важной частью ежедневного ухода за вислоухим питомцем. Одним из эффективных способов предотвращения загрязнения длинных ушей считается их поднятие наверх при помощи резиночки или шапочки.

Не забывайте обеспечивать своего пушистого друга любовью и заботой, и он ответит вам тем же!

Вислоухая собака требует ухода

Какая вислоухая собака подойдет вам?

Бесспорно, каждому из нас хочется найти идеального питомца – собаку, которая будет подходить к нашему образу жизни и характеру. Но на какой именно остановить свой выбор, если существует такое множество разных пород?

Если вы ищете вислоухого любимца, который станет вашим лучшим другом, стоит обратить внимание на несколько ключевых факторов.

Первое, что нужно учесть, это размер собаки. Если у вас малогабаритная квартира и нет возможности предоставить большое пространство для игр, стоит обратить внимание на маленькие породы вислоухих собак. Такие песики, как пекинес или кавалер, могут стать идеальным выбором для тех, кто предпочитает компактных любимцев.

Активность – еще один важный фактор при выборе подходящей породы. Если вы спортивный человек и любите долгие прогулки или тренировки, вам следует обратить внимание на породу, которая обладает высоким уровнем активности. И, соответственно, наоборот.

Когда дело доходит до отношения к питомцам, стоит учесть, что некоторые вислоухие породы считаются более дружелюбными, чем другие. Например, бладхаунды известны своим миролюбием. Они обычно легко уживаются с другими собаками и остальными домашними животными. Если у вас уже есть питомцы в доме, то выбор такого любимца может стать оптимальным.