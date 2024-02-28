Блошиный дерматит у кошек — лечение, симптомы, фото болезни

Паразитирование блох у домашних животных приносит им не только дискомфорт, но и угрожает развитием более серьезных заболеваний. Ситуацию может усугубить аллергия на слюну кровососущих паразитов при укусе. Сегодня поговорим о том, что такое блошиный дерматит у кошек, как и чем лечить патологию, симптомы болезни и методы профилактики также не останутся без внимания.

© Petstory

Для появления первых симптомов недуга достаточно одного укуса, при этом клиническая картина во многом зависит от тяжести и степени процесса. Если у кошки отмечена аллергическая реакция, то питомца требуется показать специалисту для оказания квалифицированной помощи.

Блошиный дерматит у кошек — главное

Блошиный дерматит — кожная патология, характеризующаяся зудом и поражениями на коже у питомцев с аллергией на белок блошиной слюны.

Лето и осень до холодов — периоды максимальной выраженности заболевания, но проявление возможно в течение всего года.

Полное название заболевания у кошек — блошиный аллергический дерматит (БАД).

В большинстве случаев причиной зуда становятся именно блохи.

Единственным симптомом может быть редкая шерсть в определенных областях, свидетельствующая о расчесах.

Другие возможные симптомы: зуд, участки облысения, ранки на коже, корки, более частое вылизывание.

Диагностика проводится путем выявления блох на теле животного при помощи вычесывания и проведения экспресс-теста «мокрой бумагой». Если блохи и фекалии не будут обнаружены, диагноз БАД не подтвердится, и ветеринарный врач назначит профилактические обработки и дополнительные исследования.

Лечение блошиного дерматита у кошек может включать применение инсектоакарицидных капель (против насекомых и клещей), симптоматических препаратов, снимающих зуд, обязательную обработку окружающей среды.

Блохи могут стать причиной заражения кошки ленточными гельминтами, поэтому ветеринарный врач может порекомендовать обработать питомца от этих внутренних паразитов.

Вылечить БАД полностью невозможно, но можно не допустить повторного появления реакции путем исключения контакта с блохами.

Прогноз хороший, если соблюдены рекомендации ветеринарного специалиста по борьбе с блохами.

Единственной мерой профилактики заболевания станет обработка среды и питомцев от блох. Для этого нужно применять инсектоакарицидные средства не только в сезоны наибольшей активности паразита, но и на протяжении всего года, согласно инструкции.

О патологии

Блошиный дерматит — это кожная патология, которая вызвана гиперчувствительностью к укусам кровососущего паразита (белку блошиной слюны). Согласно исследовательским данным, в слюне блохи содержится несколько видов белка, около 15, на каждый из которых может развиться выраженная реакция.

Таким образом, под дерматитом от блох у кошек подразумевают аллергию на слюну паразита, которая развивается с характерными признаками. Повреждения на коже зараженного питомца появляются не от факта укуса, а из-за расчесывания кожи на фоне сильного зуда.

Степень выраженности симптомов не связана с общим количеством паразитов. Важнее то, как реагирует иммунитет питомца — в некоторых случаях для развития патологического процесса и характерных признаков достаточно одного укуса.

Домашних любимцев могут беспокоить различные виды паразитов, но в большинстве случаев речь идет о Ctenocephalides felis или «блохе кошачьей».

Причиной развития кожного зуда у кошек в большинстве случаев становится аллергический блошиный дерматит. Важно понимать — блохи не живут на домашних животных. Кровососущие паразиты в основном обитают в помещении. Их можно обнаружить во все сезоны года, но более активны они в летний и осенний периоды. Именно поэтому заразиться может кошка, которая не выходит на улицу — блохи попадают в дом на одежде, обуви, с лестничной клетки или из подвала. Таким образом, чистота в квартире и чистоплотность питомца — не показатели того, что блох нет.

У кошек нет явной породной или половой предрасположенности к БАД, но патология чаще диагностируется у самцов в возрасте от 1 года и больше.

Причины

Блошиный дерматит развивается у кошек с измененной чувствительностью на компоненты слюны паразита. В результате укуса у питомца наблюдаются реакция гиперчувствительности (или, по-простому, аллергия), которая провоцирует кожный зуд.

По какой причине изначально возникает гиперчувствительность, установить однозначно не удалось. Но патология развивается при наличии двух факторов: укуса блохи и нарушений в иммунном ответе.

Если у питомца отмечена аллергия на слюну блох, реакция сохраняется на протяжении всей жизни. Поэтому патологию можно держать под контролем, но нельзя вылечить полностью. Также нередко у пациентов с БАД диагностируют другие виды аллергий (например, на агенты окружающей среды или компоненты питания).

Причина блошиного дерматита у кошек – аллергия

Все ли питомцы подвержены болезни?

Данная патология может проявиться у всех питомцев, включая домашних кошек, которые никогда не выходят на улицу. Однако в группе риска находятся животные, проживающие на первом этаже, в частном строении и в доме с подвалом, имеющие контакт с беспризорными особями.

При этом встреча с блохами не во всех случаях провоцирует развитие кожной реакции и, как следствие, блошиную аллергию у кошек. Для ее появления должны произойти изменения в иммунном ответе. Бывает, что дома есть несколько кошек, а БАД диагностирован только у одной из них.

Важно отметить, что данное заболевание — это один из трех видов аллергических реакций, однако встречается оно чаще остальных. Это самая распространенная причина аллергии у домашних животных.

Симптомы блошиного дерматита

Специфических признаков, характерных исключительно для БАД, не существует. Главное проявление патологии — это кожный зуд, который, однако, свойственен не только этому заболеванию. Все остальные признаки могут варьироваться в зависимости от конкретного случая.

В общих чертах клиническая картина блошиного дерматита у кошек выглядит следующим образом: питомец чешется, на месте укуса появляется припухлость, беспокоящие места становятся горячими, возникают ранки, очаги облысения — так называемые алопеции. Повреждения преимущественно образуются на животе, задней части бедер, шее, морде. Из-за учащенного вылизывания шерсть может стать жесткой и сухой. У животного может меняться поведение и аппетит.

Некоторые кошки очень активно вылизываются, в связи с этим владельцы могут замечать у питомца не только очаги облысения, но и участившуюся рвоту комками шерсти.

Методы диагностики

Диагноз подтверждается, когда блох обнаруживают непосредственно на питомце. В остальных случаях ветеринарный врач, вероятнее всего, прибегнет к методу диагностики на выявление блох.

Суть экспресс-проверки заключается в выявлении фекалий блох или самих блох при помощи мокрого листа или салфетки. Кошку тщательно вычесывают над влажным белым листом бумаги. Если животное заражено, на салфетке появятся фекалии блох в виде черных точек. При контакте с влажным листом фекалии намокают и растворяются, оставляя красновато-бурые следы. Тест считается положительным при появлении характерных разводов.

Врач точно определит, есть ли блошиный дерматит у кошки

При подозрении на блошиный дерматит у кошек специалист рекомендует проведение профилактической обработки пациента и других питомцев в доме, а также помещения. Если после того, как обработка была проведена, у животного пропадают симптомы заболевания, диагноз считается подтвержденным.

Если же симптоматика сохраняется, ветеринарный врач может назначить дополнительные исследования:

Соскоб кожи на паразитологическое исследование;

Трихоскопия (микроскопическое исследование волос);

Гистология (анализ тканей, с помощью которого определяют патологические отклонения в их строении);

Люминесцентная диагностика (обследование с помощью лампы Вуда, основанное на свечении пораженных дерматофитией волос).

Лечение блошиного дерматита у кошек

Терапия БАД и профилактика повторного заражения включает несколько важных пунктов, в том числе те, которые владелец должен провести самостоятельно — обработку помещений от паразитов. Без этого мероприятия все способы лечения могут оказаться неэффективными и потребовать повторного проведения. При блошином дерматите у кошек почти все пункты лечения осуществляются в домашних условиях по назначению ветеринарного врача — это применение местных средств, таких как шампуни или капли, прием препаратов внутрь, обработки и т. д.

Разберем, какие лекарства могут быть назначены, более подробно. Все препараты приведены лишь в качестве примера — конкретные средства может рекомендовать только ветеринарный врач, поэтому всегда стоит ориентироваться на его назначения.

Лечение блошиного дерматита у кошек включает прием лекарств

Инсектоакарицидные средства

В первую очередь ветеринарный врач может назначить инсектоакарицидные капли, которые наносят на холку или применяют перорально в зависимости от формы выпуска:

На основе фипронила (например, «Фронтлайн»*, «Фиприст»*);

На основе селамектина («Стронгхолд»*);

На основе пирипроксифена («Инсектал»*) и другие.

Лечение противопаразитарными средствами без обработки помещения и подстилок не будет успешным. Как только действие капель или таблеток закончится, блохи, оставшиеся в окружающей среде, укусят питомца, что вызовет повторную реакцию и развитие аллергического блошиного дерматита у кошек.

Симптоматические препараты

Симптоматические средства помогают преодолеть или уменьшить выраженность проявлений, но не обладают лечебным действием. Противозудные препараты — часть комплексной терапии, которая позволяет улучшить состояние питомца, но не является лечением. Важно понимать, что избавление от симптомов без направленного воздействия на причину их возникновения не даст результата.

Ветеринарный врач может назначить препараты, которые подбираются строго индивидуально, исходя из конкретной ситуации.

Шампуни и ошейники

Купание питомца с лечебным шампунем может помочь снять зуд при блошином дерматите. В основном это средство дает очищающий эффект, то есть удаляет некоторых блох и фекалии с тела животного. Однако защитным действием шампуни не обладают.

Ветеринарный специалист может назначить обработки шампунями на основе разных действующих веществ, например, «Rolf Club 3D Шампунь»* или применение ошейников, которые оказывают инсектоакарицидное действие и репеллентный (то есть отпугивающий) эффект.

Обработка от ленточных гельминтов

Если питомец при вылизывании проглотит зараженную блоху, то он может заболеть дипилидиозом (ленточным гельминтом). Заболевание вызывает паразит Dipylidium caninum или «огуречный цепень». Возбудители быстро попадают в желудочно-кишечный тракт, где активно плодятся. Болезнь может привести к серьезным последствиям. Она также свойственна для человека, если он случайно проглотит блоху.

Если у кошки обнаружены блохи, ветеринарный врач может посоветовать дополнительно обработать питомца от ленточных гельминтов, чтобы профилактировать заражение.

Обработка среды

Для эффективной терапии кошки или кота от блошиного дерматита важно провести механическую обработку помещений, подстилок, инвентаря и дезинсекцию.

Механическая обработка среды от блох включает:

Уборку пылесосом — пылесос обязательно должен иметь hepa фильтр, который не пропускает мелкие частицы. После уборки личинки блох не попадают обратно в помещение;

Стирку всего текстиля при температуре выше 55 градусов (подстилка, игрушки, зимняя одежда питомца, декоративные наволочки, коврики, шторы и пр.) — стирают все, что можно постирать;

Обработку горячим паром мягкой мебели;

Обработку горячим утюгом текстиля.

Также показана обработка от блох всех питомцев, проживающих в доме и находящихся в контакте.

Помимо механических мер очистки помещения, предусмотрено химическое воздействие средствами, обладающими широким спектром инсектоакарицидного действия, и применяются для уничтожения внешних паразитов животных в помещениях. Помимо обработки дома, перечисленными препаратами обрабатывают лестничную клетку и общий коридор.

Перед началом обработки квартиры инсектоакарицидными средствами животных изолируют.

Обработанная поверхность будет влажной около 30 минут. Во время обработки помещения и вплоть до высыхания животных следует изолировать, так как средства дезинсекции могут вызвать интоксикацию, то есть токсическое отравление организма. Даже если в инструкции указано обратное, ветеринарные врачи не рекомендуют обрабатывать квартиру в присутствии питомцев.

Впускать кошку разрешено только на сухие полы, когда средство полностью высохнет. Если любимец пройдет по мокрому полу и вылижет лапы, у него может развиться реакция на препарат.

Народные средства

Применение средств, известных как «народные», таких как обработка кожи крепкой настойкой ромашки, череды или шалфея, в случае аллергии не даст результатов или может даже навредить питомцу из-за отсутствия направленного лечения. Многие «народные средства» обладают токсичным эффектом, например, дегтярное мыло, которое не рекомендовано к применению кошкам.

Все подобные средства не имеют доказанной эффективности. При первых признаках аллергической реакции животное следует показать специалисту для уточнения причины патологии и подбора правильного лечения.

Особенности у котят

Маленьких котят разрешено обрабатывать от блох и других паразитов некоторыми лекарственными средствами, но об их выборе лучше проконсультироваться с ветеринарным врачом, чтобы точно быть уверенным в безопасности препарата. Однако проконсультироваться лучше своевременно, поскольку раннее заражение паразитами опасно для растущих питомцев.

Течение БАД у котят не отличается от взрослых животных, как и способы диагностики, и подходы к терапии.

У молодых котов блошиный дерматит также может быть

Признаки улучшения при лечении

Оценить, насколько верно был поставлен диагноз и подобрана терапия, поможет наблюдение за питомцем. Если после начала лечения характерные симптомы аллергического блошиного дерматита у кошки ослабевают, можно сделать вывод, что терапия помогает.

Явные признаки улучшения состояния: кошка чувствует себя хорошо, зуд ослабевает, и животное перестает чесаться без применения противозудных препаратов, участки облысения зарастают шерстью.

Чтобы добиться полноценного избавления от паразитов, важно довести лечение до конца, не прерывая его раньше установленного ветеринарным врачом срока.

Уход за животным

Уход за питомцем во время терапии заключается в следовании рекомендациям ветеринарного врача. Часть лечения, без которой терапия не даст устойчивого результата — обработка окружающей среды, ведь именно там обитают блохи. Если у одного из питомцев диагностировали блошиный дерматит или нашли блох, требуется обработать всех любимцев в доме в качестве профилактики.

В остальном уход сводится к бережному и заботливому отношению, ведь период лечения и посещение ветеринарной клиники может стать для кота стрессом, при котором потребуется внимание и ласка.

Профилактика

Профилактикой блошиного дерматита у кошек может стать только уничтожение паразитов и дезинсекция помещения проживания. Если блохи останутся в окружающей среде, любое лечение домашнего животного не даст результата, так как патология будет появляться вновь и вновь.

Профилактика от блох должна быть круглогодичной. Несмотря на повышенный риск заражения в теплый период, паразит активен в течение всего года, и блохи могут появиться даже у не гуляющей на улице кошки как в летний период, так и в зимний.