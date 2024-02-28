Названы сокровища, которые россияне хранят в своих кладовых

Жители России хранят в своих кладовых и подвальных помещениях не только вещи, которые не нужны, но и произведения искусства.

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Большинство россиян (это 69%) используют кладовки для хранения своего имущества, 41% оставляют в таких комнатах старую мебель, 14% – хранят уборочный материал, а 10% – домашнюю утварь.

По данным опроса, проведенного российскими строительными компаниями, у 13% россиян в кладовых лежат раритетные вещи. 49% таких предметов возрастом от 30 до 40 лет, 4% – это вещи 1950-1960 годов, 12% исторических вещей – это предметы искусства, 9% – монеты, 8% – антикварная мебель, на старинные элементы декора приходится 6%, говорится в материале «Ленты.ру»