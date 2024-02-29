Эксперты призвали убрать из-под кровати ряд предметов

Хранить в нише под кроватью верхнюю одежду не стоит из соображений гигиены и комфорта. Также лучше убрать оттуда вещи, которые часто используются, и поместить их туда, откуда будет удобнее доставать. То же касается часто перечитываемых книг — их лучше всего расставить на открытых полках.