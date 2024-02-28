Кипячение воды из-под крана может уничтожить до 90% содержащегося в ней микропластика

В России об опасности употребления воды из-под крана известно даже детям. Однако китайские ученые нашли эффективный способ очистки такой жидкости. Об этом сообщает Mirror.

В числе опасных веществ, которые может содержать такая вода, микропластик. Он невидим для человеческого глаза, но при попадании в организм может вызвать сбои в его работе. В числе таких проблем со здоровьем диабет.

Сотрудники Университета Цзинань (Гуанчжоу, Китай) выяснили, что кипячение убивает почти весь содержащийся в водопроводной воде микропластик. Речь идет примерно о 90% таких веществ.

Ученые объяснили, что при кипячении известняковый налет в воде покрывается коркой. Далее они перемещаются в воде хаотично, будто пылинки в воздухе. Отчистить жидкость от них возможно, пропустив ее через фильтр для кофе.