Верховный суд запретил ставить кондиционер без согласия соседей

С окончанием зимы интересы граждан начали переключаться с отопительных приборов на кондиционеры. Тем более что синоптики уже начали намекать на грядущее жаркое лето.

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Но прибор для охлаждения воздуха в квартире мало купить и правильно установить, важно, чтобы он не потянул за собой весьма не дешевые для собственника квартиры правовые проблемы.

В качестве примера расскажем о ситуации, которая произошла с жительницей одной столичной многоэтажки. Гражданка установила в квартире кондиционер. Об этом узнала управляющая компания и через суд попросила его демонтировать. Спор дошел до Верховного суда, который объяснил, что для установки кондиционера на фасаде здания нужно согласие всех собственников квартир. Юристы говорят, что подобные споры часто встречаются на практике и суды разрешают их по-разному.

ВС: Несогласованное размещение на фасаде дома личного оборудования нарушает закон

Сначала объясним, что фасад здания относится к общему имуществу жильцов многоквартирного дома. Поэтому, если собственник размещает кондиционер снаружи квартиры, это означает, что он использует общее имущество. Закон прямо не указывает на то, что для размещения кондиционера надо спрашивать согласия других владельцев квартир, но это следует из общих положений статьи 36 Жилищного кодекса. Она так и называется: "Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме". Этой статье вторят и другие нормы о праве общей собственности.

Эксперты уверяют, что с получением решений общего собрания собственников возникают трудности. Этот процесс нелегок. Понятно, что собственники или арендаторы помещений не всегда соблюдают такой порядок, говорят эксперты. Многие управляющие компании страхуются от таких споров и либо разрешают ставить кондиционеры сразу всем жильцам, либо запрещают.

С последствиями этих правил и столкнулась наша гражданка. Управляющая компания обслуживает дом, где у женщины есть квартира. Представитель управляющей компании заметил, что она установила в квартире систему охлаждения, а на фасаде здания разместила наружный блок. При этом собственники других квартир в доме не давали согласия на эти работы. Поэтому УК сочла их незаконными.

Представители компании пошли в суд с требованием к собственнице, чтобы она демонтировала кондиционер и восстановила внешний вид фасада дома. Спор заметил портал Право.ru. В суде еще УК просила взыскать с гражданки судебную неустойку - 500 рублей за каждый день неисполнения решения. Собственница не согласилась. Она представила заключение некой экспертной компании о том, что внешний блок кондиционера "не нарушает требований действующей нормативной строительно-технической документации".

Но райсуд согласился с тем, что перед установкой оборудования требовалось согласовать работы с другими собственниками. Отсутствие такого разрешения нарушает права остальных владельцев помещений в многоэтажке. Поэтому первая инстанция удовлетворила иск коммунальщиков, но частично. Она обязала собственницу демонтировать оборудование и взыскала с гражданки неустойку - 100 рублей за каждый день неисполнения судебного решения.

Апелляция с этим согласилась. Кассация заняла другую позицию. По ее мнению, размещение кондиционера "не затрудняет владение и пользование общим имуществом" для собственников остальных квартир. Да и общее имущество дома не уменьшилось. Других же негативных последствий вроде повышенного шума или вибрации не установлено. Поэтому кассация отменила решение апелляции и вернула дело в Мосгорсуд. Тогда управляющая компания пожаловалась в Верховный суд РФ. Там спор изучили, и Верховный суд напомнил о пункте 39 обзора практики (от 4 декабря 2013 года). Он гласит:

"лицо, которое на равных с другими собственниками правах может владеть, пользоваться и распоряжаться общим имуществом, может реализовать свое право лишь с согласия всех владельцев".

ВС назвал ошибочным вывод кассации, что для установки кондиционера на фасаде дома не нужно согласие собственников квартир. Владелец помещения нарушил порядок пользования общим имуществом, так как разместил на фасаде дома, который относится к такому имуществу, личное оборудование, посчитал ВС. При этом собственник не спросил разрешения общего собрания собственников помещений в доме. Еще ВС сказал, что доводы кассации об уменьшении общего размера имущества не значимы для этого спора. Поэтому определение кассации отменили, спор вернули на новое рассмотрение. УК в итоге победила.