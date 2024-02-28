Домохозяек призвали скатать шары из фольги

Избавиться от ржавчины в доме удастся с помощью шаров из фольги. К использованию такого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

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По словам специалистов, фольга помогает эффективно удалить неприятный налет на различных поверхностях. Для того чтобы справиться с этой проблемой, они посоветовали скатать из нее шар, который будет механически удалять слой ржавчины.

Другим рабочим средством избавления даже от большого налета эксперты назвали соду: они порекомендовали довести ее до состояния пасты с помощью небольшого количества сока лимона, после чего нанести приготовленный состав на нужную область и оставить на полчаса. По истечении этого срока средство можно удалять.