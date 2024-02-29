Как выглядит ипомея трехцветная и почему цветок запретили выращивать в России

В феврале 2024 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин России вводится уголовная ответственность за выращивание ипомеи трехцветной — довольно популярного растения на дачных участках. Теперь за культивирование этого вьюна можно получить до восьми лет лишения свободы. «Лента.ру» выяснила, какими свойствами обладает ипомея трехцветная и почему ее включили в перечень растений, содержащих наркотические вещества.

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Что такое ипомея трехцветная

Научное название растения — Ipomoea tricolor. Это многоствольная декоративная лиана, которую легко узнать по трубчатым цветкам белого, розового, синего или фиолетового цвета. Растение считается быстрорастущим, цветы его раскрываются утром, но к вечеру уже опадают.

Чаще всего ипомею трехцветную высаживают вдоль заборов, около беседки или у крыльца как декоративный элемент опорных конструкций. Популярность этого растения можно объяснить его неприхотливостью — ипомея хорошо себя чувствует даже на бедной почве и вполне устойчива к жаре.

Кроме того, ипомея трехцветная может давать самосев и нередко становится сорняком, создавая дачникам дополнительные проблемы. Однако главный недостаток растения — токсичность.

Токсичные свойства

В семенах растения содержится эргин (LSA) — психоактивное вещество, оборот которого запрещен российским законодательством. Эргин представляет собой производное лизергиновой кислоты и является сильным галлюциногеном, его молекулы схожи с известным психоделиком ЛСД.

Эргин и ряд других веществ в составе растения вызывают у человека различные видения, в ряде случаев провоцируя потерю памяти. В числе других побочных эффектов — диарея, тошнота и боль в желудке.

Опасность растения заключается еще и в том, что в его семенах, которые и применяются для изготовления наркотика, зачастую содержится сниженная концентрация галлюциногенных веществ, что подталкивает человека к увеличению дозы, провоцируя зависимость и увеличивая риск передозировки — ведь в следующий раз наркоман может случайно употребить более насыщенную психотропными веществами порцию семян, и его организм не справится с нагрузкой.

Кроме того, семена ипомеи обрабатывают ядохимикатами, что делает их непригодными к употреблению. Оболочка семян также является токсичной — цианогенные гликозиды в составе вызывают пищевое отравление, которое сопровождается рвотой и другими неприятными симптомами.

Побочные эффекты употребления ипомеи:

боли в желудке, печени, а также в мышцах рук, ног, спины, живота и шеи; головная боль и головокружение;

потемнение в глазах, полуобморочное состояние или обморок;

внутреннее ощущение пустоты, напоминающее депрессию.

Таким образом, введение запрета на выращивание этого растения вполне объяснимо. Однако неужели даже за наличие одного куста на участке, который вырос как сорняк, грозит многолетний срок?

Ответственность за выращивание

По словам депутата Госдумы Сергея Гаврилова, уголовная ответственность за выращивание ипомеи трехцветной наступает, если на участке обнаружено десять и более кустов. Также преследоваться будет хранение трех и более граммов семян это растения.

Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление. Хранение или получение даже 3 граммов семян ипомеи трехцветной рассматривается уже как уголовное преступление Сергей Гаврилов депутат Госдумы

Депутат добавил, что в таком случае садоводам может грозить тюремный срок до двух лет.

При этом за наличие десяти и менее вьюнов на участке, независимо от их стадии развития, могут арестовать на срок до 15 суток или наказать штрафом в пять тысяч рублей. Причем к административной ответственности в виде штрафа привлекаются не только физические лица, но и компании — организация может быть оштрафована на 300 тысяч рублей за десять и менее вьюнов ипомеи.

Нарушение запрета будет классифицироваться по статье 231 УК — Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

8 лет лишения свободы можно получить за нарушение статьи 231 УК РФ

Выращивание ипомеи трехцветной в количестве от 10 до 100 кустов теперь считается преступлением в крупном размере. Более 100 кустов — в особо крупном — такое нарушение, как и совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, подразумевает максимальный срок лишения свободы.

Проблема нового запрета

Трудно различить сорта

Вскоре после вступления в силу запрета на разведение ипомеи трехцветной члены комитета Госдумы по труду и социальной политике направили запросы в Минсельхоз и Генпрокуратуру с требованием разъяснить россиянам последствия разведения этого растения.

В первую очередь законотворцы выразили сомнение в том, что простые дачники, которые выращивают ипомею как декоративное растение, смогут отличить наркосодержащие сорта от безопасных. Ведь даже опытные ботаники не всегда способны это сделать. Между тем в природе существует около 800 видов ипомеи, и наркосодержащая ипомея трехцветная — далеко не самый распространенный вариант. Куда популярнее ипомея пурпурная, которая также может оказывать легкий наркотический эффект, но при этом не входит в список запрещенных растений.

Директор института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета, кандидат биологических наук Сергей Смирнов дал несколько советов, как отличить Ипомею трехцветную от других сортов.

Как отличить ипомею трехцветную:

цветки ипомеи трехцветной — крупные, бледно-голубые или голубые со светлым центром, по форме напоминают граммофон;

цветки собраны в соцветия по две-три штуки в пучке;

когда цветки закрываются, их лепестки приобретают пурпурный оттенок.

При этом Смирнов подчеркнул, что только специалист может точно сказать, какой перед ним вид растения.

Кто будет контролировать

Также возникает ряд вопросов касательно того, как будет осуществляться контроль за распространением растения — конкретных решений этой задачи пока нет.

Гаврилов отметил, что скорее всего с проверками будут ходить представители релевантных государственных органов, то есть садово-парковых хозяйств, районных ЖЭК, администраций и муниципалитетов и прочих ведомств. Однако пока это только предположения.

Также в этом процессе может участвовать правление СНТ. Проверки могут проходить по запросу и жалобам граждан. Представители вышеуказанных органов могут контролировать дачи и участки, где ведется выращивание растений, и в случае обнаружения нарушений применять соответствующие меры и санкции Сергей Гаврилов депутат Госдумы

Как бороться с сорняками

Ситуацию осложняет еще и то, что ипомея — крайне неприхотливое растение, так что контролировать его распространение довольно сложно. А в связи с недавним запретом может получиться так, что наказание получит дачник, который просто не смог справиться с ростом ипомеи на своем участке.

Чтобы этого избежать, нужно правильно бороться с сорняками.

Как бороться с ипомеей-сорняком Например, чтобы вьюн не отрастал повторно, вырывать растение нужно вместе с глубоким корнем. Свежие ростки необходимо удалять как можно раньше, пока на них не появились листья. По весне участки, где росла ипомея, лучше покрыть черной мульчей, чтобы предотвратить рост растений в новом сезоне. Важно, что при работе с Ипомеей всегда необходимо надевать перчатки. Еще одна хитрость — использовать в борьбе с сорняком известковые удобрения, чтобы создать неблагоприятные условия для роста, поскольку ипомея предпочитает кислые почвы. Вносить вещества стоит не только на тех участках, где растет цветок, но и на соседних клумбах и грядках. В крайнем случае можно прибегнуть к химикатам, однако это стоит делать, когда никакие другие способы не помогают, ведь гербициды могут навредить другим посевам.

Семена находятся в свободной продаже

По данным от 19 февраля 2024 года, несмотря на вступившие в силу ограничения, семена ипомеи трехцветной остаются в продаже упаковками по полграмма-грамм, отпускают их без ограничения в количестве. При этом за хранение и сбыт 3-6 пакетиков уже можно получить уголовное наказание.

Тогда же стало известно, что спрос на семена растения увеличился. Председатель совета межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов отмечал, что по всей стране ипомею просто выгребли — однако люди скупают ее чисто из принципа, а не для того, чтобы сажать и употреблять как психотропное вещество, порассуждал эксперт.

Успокоить в данной ситуации может тот факт, что особый статус ипомеи трехцветной подразумевает все же ограничение при разведении, а не полный запрет. Андрей Туманов посоветовал дачникам просто не сажать более пяти растений этого вида, тогда проблем удастся избежать.

Какие еще растения запрещены в России

В России с 1998 года существует перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые подлежат контролю. Этот список пополняется практически каждый год.

Например, в 2004 году в запрещенный список попал мак снотворный, также содержащий наркотические вещества. Правда, в 2020-м правительство определило критерии, по которым это растение выращивать в РФ можно.

Перечень запрещенных растений довольно обширный. Вот несколько примеров.

Какие растения подлежат контролю в России: гармала — растение рода Peganum, также известное как Могильник или Ведьмина трава;

турбина щитковидная — растение вида Turbina corymbosa, также как ипомея, представляет собой вьюн с трубовидными цветами;

банистериопсис каапи — растение вида Banisteriopsis caapi, также известное как аяуаска. В Южной Америке используется для изготовления одноименного напитка;

ибога — растение вида Tabernanthe iboga, вечнозеленый кустарник, распространенный на Западе Африки, также используется местными племенами для изготовления галлюциногенных препаратов, используемых в ритуалах;

роза гавайская — растение вида Argyreia nervosa, на родине семена этого цветка зачастую употребляют вместо алкоголя;

мимоза хостилис — растение вида Mimosa tenuiflora, вечнозеленое дерево, популярное в Бразилии как ингредиент традиционных психотропных отваров.