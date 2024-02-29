Назван эффективный способ избавиться от ржавчины в доме

Шары из фольги помогут эффективно избавиться от слоев ржавчины в доме, рассказали эксперты портала «БелНовости». Такое метод облегчит домохозяйкам удаление неприятного налета на различных поверхностях.

Скомканная в шар фольга будет механически удалять слой ржавчины. В качестве альтернативы для борьбы с коррозией эксперты назвали соду. Порошок следует довести до состояния пасты, добавив небольшое количество сока лимона, а затем нанести приготовленный состав на проблемную область, оставить на полчаса и по окончании указанного времени убрать с поверхности.

Ранее семейный психолог Ирина Канищева заявила, что одной из основных ошибок в поведении, которые отталкивают мужчин, является излишняя самокритичность женщин. Когда девушка считает себя недостаточно красивой, умной или успешной, это легко считывается при общении, подчеркнула она.