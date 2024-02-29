Как предотвратить вытягивание рассады

Российские дачники понемногу начали готовиться к весне, когда рассаду нужно будет высаживать в огород. Но не все знают тонкости выращивания рассады, которая будет сильной и живучей и сможет дать много урожая в будущем.

«До появления первых всходов ящики с рассадой держат в тепле. Это позволяет следить за ростками. Потом их переставляют на подоконник под естественное освещение», – объясняет дачница Ольга.

Если все сделать правильно на этапе рассады, ростки будут хорошего качества. Если недосмотреть за ними, то рассада начнет вытягиваться: ростки станут слишком длинными и бледными – они будут слабы и больны, могут не пережить транспортировку или не прижиться в грунте.

Как объяснила Ольга в разговоре с DvHUB, важно, чтобы рассаде хватало света – в противном случае ростки начнут тянуться к нему, как и другие растения. Если сторона солнечная, то света должно хватить. Если нет, лучше приобрести фитолампу.

«Расстояние между растениями – еще одна причина вытягивания. Если семена высеивать густо, то не будет хватать места, а по мере роста станет совсем тесно. Надо оставлять такое расстояние, чтобы листья не мешали друг другу», – объяснила женщина.

По ее словам, больше всего места в горшке требуется для томатов и баклажанов – лучше оставить около пяти сантиметров. На грядке нужно рассадить их еще дальше – на 40–60 сантиметров.

Еще несколько частых ошибок дачников, которые приводят к плохому качеству рассады, перечислила Наталья. По словам женщины, не нужно рано сеять рассаду – она будет оставаться на подоконнике слишком долго: нарушится естественный процесс, что плохо повлияет на здоровье ростков.

«Не надо допускать, чтобы земля была сухой, так как погибнут корни. Почва должна быть влажной, но не мокрой», – объяснила дачница.

Дачники поделились своими лайфхаками по выращиванию качественной рассады. Прежде всего, стоит отправлять растения в более прохладное, но при этом хорошо освещенное место. Если листья касаются друг друга, растения надо рассаживать. Если видите, что росткам плохо, можно подсыпать грунт: он должен касаться нижних листиков. И еще советуют не увлекаться поливом.