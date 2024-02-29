Москвичи стали чаще заводить кошек породы бурма

«Популярными остаются, прежде всего, крупные кошки: это сибирские, мейн-куны, британские. Популярны, тем не менее, и более экзотические, например, кошки, у которых нет шерсти, – сфинксы. Также стали более популярны бурмы – это гладкошерстные животные, очень интересного и красивого окраса, нарядные. Раньше ими не особенно интересовались, а сейчас всплеск интереса к бурмам», – рассказала Шевченко.