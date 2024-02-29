Эксперт: Москвичи стали чаще заводить кошек породы бурма
Москвичи стали чаще заводить кошек бурманской породы, кроме того, популярны бесшерстные сфинксы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила фелинолог, президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.
«Популярными остаются, прежде всего, крупные кошки: это сибирские, мейн-куны, британские. Популярны, тем не менее, и более экзотические, например, кошки, у которых нет шерсти, – сфинксы. Также стали более популярны бурмы – это гладкошерстные животные, очень интересного и красивого окраса, нарядные. Раньше ими не особенно интересовались, а сейчас всплеск интереса к бурмам», – рассказала Шевченко.
Она добавила, что многие владельцы отдают предпочтение бенгальским кошкам, а также более изящным породам – восточным ориентальным или русским голубым кошкам.
По словам фелинолога, чаще всего клички питомцам выбирают исходя из особенностей характера или размеров животного.
«Если кошка породистая, то у них кроме имени есть фамилия – это название питомника, затем котенку присваивается имя. <…> Но дома, как правило, животных редко называют «по паспорту», их зовут какими-то кличками, которые отражают характер кошки, например, Непоседа или Шустрик. Также называют исходя из особенностей размеров животного или других особенностей поведения», – рассказала Шевченко.
Всемирный день кошек отмечается 1 марта.