Основные ошибки в проектировании дизайна дома

Основная ошибка, которую допускают владельцы частных домов, — это раздельное проектирование самого здания и дизайна интерьера, рассказал архитектор Артем Алексеев. Другие оплошности при строительстве и последующем обустройстве жилища специалист назвал «Ленте.ру».

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При постройке дома важно заказывать совместное проектирование, уверен Алексеев. Если нанять дизайнера после того, как дом будет построен, специалист может выявить много недочетов, которые можно было учесть еще на начальном этапе, и от этого может слегка пострадать конечный результат.

Часто при проектировании дома, по словам специалиста, забывают про окна. Однако в домах есть возможность поставить их в большом количестве и разных размеров, отметил он. Благодаря этому вид будет не на соседний дом или дорогу, а на собственный участок.

«Нужно разместить мебель так, чтобы открывался вид на участок, чтобы в комнаты попадало достаточно света, было именно естественное освещение», — рассказал архитектор.

Зачастую владельцы домов не обращают внимания на то, что находится за пределами здания. Например, белый дом, внутри интерьер с белыми стенами, а у соседей дом с красной кровлей. И отражение от крыши будет заливать комнату и интерьер розовым. Именно поэтому необходимо понимать, что находится снаружи. Летом, осенью, зимой и весной будут разные оттенки внутри дома Артем Алексеев дизайнер интерьеров, архитектор

Также Алексеев обратил внимание, что некоторые домовладельцы при проектировании забывают про приточно-вытяжную вентиляцию, а это один из важнейших элементов в доме, обеспечивающий помещение свежим воздухом без открытых окон. К тому же, если дополнить ее рекуператором, зимой в помещении будет свежо, но не холодно.

Кроме того, по словам собеседника «Ленты.ру», зачастую в домах, как в квартирах, устанавливают радиаторы — и допускают ошибку. Вместо них он рекомендовал сделать водяные теплые полы, равномерно прогревающие помещение.

Отсутствие отдельной прачечной — еще одна распространенная ошибка при планировке дома. Она становится обязательным атрибутом независимо от площади дома, отметил Алексеев. Прачечную можно совместить и с котельной, но только с учетом размера помещения и видом используемого топлива, считает дизайнер.