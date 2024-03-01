Оптимальные сроки развития и высадки рассады в таблице

Совсем скоро начнутся основные посевы. Чтобы меньше нервничать в ожидании первой петельки и первого листочка, для себя свела в таблицу некоторые оптимальные контрольные позиции в выращивании рассады.

Конечно, ориентиры примерные, и надо, чтобы многие составляющие сложились для оптимального развития рассады. Зато, если контрольные точки совпадают, значит, для посевов созданы оптимальные условия.