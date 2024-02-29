Химик объяснила опасность соединений образующихся при готовке на газу

Эксперт в беседе с Pravda.Ru объяснила, что при сгорании газа образуется значительное количество опасных для здоровья наночастиц, что может негативно сказаться на атмосфере в помещении.

© Freepik

Федина не смогла дать точную количественную оценку вреда, но напомнила, что продукты сгорания газа накапливаются в закрытых помещениях, что иногда больше в 100 раз, чем от выхлопных газов. Среди них она назвала углекислый газ и угарный, последний из которых особенно опасен при неполном сгорании.

Она также отметила, что газу для обнаружения утечек добавляют сероорганические соединения, которые при сгорании становятся токсичными. Однако, по словам специалиста, эти газы не влияют на качество приготовленной пищи, но загрязняют воздух в кухне.

Чтобы минимизировать риск от газовой плиты, Федина советует проветривать помещение и переходить на электрическую или индукционную плиты.