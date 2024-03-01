Домохозяек призвали натереть духовку углем

Удалить загрязнения в духовом шкафу удастся с помощью активированного угля. К использованию такого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

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Специалисты отметили, что уголь служит эффективным средством борьбы с жиром и нагаром в духовке. Для того чтобы избавиться от загрязнений, они посоветовали растолочь 10-15 таблеток и смешать получившийся порошок с литром воды. После этого тряпку можно окунуть в раствор и протереть ею поверхность духового шкафа.

Помимо этого, эксперты порекомендовали раз в две недели заливать в емкость для запекания четыре стакана воды с измельченными кусочками одного лимона и парой чайных ложек средства для мытья посуды и оставлять во включенной на 150 градусов духовке на полчаса. После этого, заверили они, останется лишь протереть духовой шкаф.