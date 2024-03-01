PawSwing представил инновационный автоматический домик для кошек

«PawSwing обеспечивает бережный и эффективный уход, а также экономит ваше время и энергию. Специально разработанные гребни легко скользят по шерсти животного. Они создают знакомое и успокаивающее ощущение, которое кошки обожают. Дозатор для лакомств наверху превращает уход за шерстью в восхитительное путешествие», - говорится в описании продукта.