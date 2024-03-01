PawSwing представил инновационный автоматический домик для кошек
Технологический стартап PawSwing изобрел инновационный домик для котов с автоматической системой кормления и ухода за шерстью. Новинка представлена на сайте компании и краудфандинговой площадке Indiegogo, откуда авторы планируют запустить серийное производство.
Особенность домика - входное отверстие с щетками для сбора лишней шерсти.
«PawSwing обеспечивает бережный и эффективный уход, а также экономит ваше время и энергию. Специально разработанные гребни легко скользят по шерсти животного. Они создают знакомое и успокаивающее ощущение, которое кошки обожают. Дозатор для лакомств наверху превращает уход за шерстью в восхитительное путешествие», - говорится в описании продукта.
Удаленная во время груминга шерсть собирается в специальный короб по периметру входа, внутри которого находится автоматический дозатор лакомств. Это мотивирует кошку часто заходить в домик в поисках угощения.
Владелец может настроить частоту и количество выдаваемого лакомства. Также можно регулировать размер входного отверстия в зависимости от размеров питомца. Универсальные расчески могут быть легко заменены и настроены под нужды конкретного животного.