В России начали действовать новые правила продажи животных

Каждый зоомагазин или питомник, где продают животных, должен будет обеспечить им определенные освещение, влажность и площадь клеток или вольеров. Такое постановление Правительства вступает в силу 1 марта.

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В 2022 году был принят закон, который обязал Правительство установить требования к содержанию животных в местах, используемых для торговли ими. Кабмин утвердил такой документ 6 июня 2023 года. Он вступает в силу 1 марта 2024 года.

По новым правилам в местах, где продают животных, должны держать здоровых зверей и птиц. На них должны быть оформлены ветеринарные паспорта или другие сопроводительные документы. Заболевших животных надо изолировать и лечить.

Владелец магазина и питомника должен исполнять обязанности хозяина животного. За зверем или птицей должны ухаживать, своевременно обращаться за ветеринарной помощью, а если животное стало ненужным — передать его другому владельцу или в приют, а не выбросить на улицу.

Освещение в вольерах и клетках должно быть приближено к тому, какое привычно для животных в зависимости от их вида. Держать разные виды, которые друг с другом не уживаются, надо раздельно, чтобы между ними не вспыхивали конфликты. Мыть и дезинфицировать места содержания надо хотя бы раз в неделю, а миски и поилки — каждый день. А график кормлений и рацион нужно утвердить специальным актом самой компании. Если зоомагазин находится в жилом доме, нужно соблюдать также права соседей.

Все остальные требования зависят от вида и возраста животного. Например, котятам положены вольеры или клетки площадью 1,5 квадратного метра на особь, а щенкам — 2. У детенышей должны быть прорезывали для зубов, а у кошек — когтеточки. Температуру воздуха надо поддерживать 22-26 градусов Цельсия, влажность — 35-85 процентов.

На хомяка или мышку должно приходиться 0,5 квадратного метра, на кролика 1,2. Если в клетку подселяют еще одного грызуна, то к этой площади надо прибавить еще 25 процентов. Грызунам нужна не только поилка и миска, но и приспособление для стачивания зубов и устройство, которое позволит им удовлетворять потребность в физической активности.

Площадь клеток для птиц должна быть 0,6-1 метра, а высота — 0,8-1,2 метра в зависимости от размера пернатых. А если их держат вместе, то на каждую дополнительную особь надо добавить еще четверть площади.

В документе определили, и сколько должно приходиться воды на аквариумных рыбок. Например, золотые рыбки должны плавать в 100 — 700 литрах воды, на каждую новую особь надо добавлять еще 10 процентов объема. А стайных рыбок надо обязательно держать группами.

Кроме того, в требованиях указаны условия содержания обезьян, рептилий, лягушек, пауков, енотов, куниц и парнокопытных.