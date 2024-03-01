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Стерилизация ротвейлеров сокращает продолжительность их жизни

Учёные в Университете Джеймса Кука (Австралия) изучили влияние кастрации ротвейлеров на здоровье ротвейлеров. У стерилизованных собак этой породы продолжительность жизни сокращается. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

Стерилизация сокращает продолжительность жизни ротвейлеров
© runews24.ru

«Большинство других исследований показывали, что стерилизация собак увеличивает их продолжительность жизни, но наше - одно из первых, кто нашёл доказательства обратного», - рассказала ведущий автор исследования Кэролайн Джун.

Продолжительность жизни самцов после проведённой стерилизации до года сократилась на полтора года, а у самок на год, по сравнению с ротвейлерами, которым их фертильность была сохранена. Аналогичная ситуация и теми собаками, которых кастрировали в возрасте до четырёх лет.

Учёные не могут назвать оптимальный возраст для безопасной стерилизации ротвейлеров, но определили в ходе исследования несколько факторов, влияющих на продолжительность жизни. Прежде всего это генетическая предрасположенность. Также на жизнь животного влияют питание собаки, окружающая среда и физическая нагрузка.

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Джеймс Кук