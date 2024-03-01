Стерилизация сокращает продолжительность жизни ротвейлеров

«Большинство других исследований показывали, что стерилизация собак увеличивает их продолжительность жизни, но наше - одно из первых, кто нашёл доказательства обратного», - рассказала ведущий автор исследования Кэролайн Джун.

Продолжительность жизни самцов после проведённой стерилизации до года сократилась на полтора года, а у самок на год, по сравнению с ротвейлерами, которым их фертильность была сохранена. Аналогичная ситуация и теми собаками, которых кастрировали в возрасте до четырёх лет.