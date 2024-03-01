Полидакт мейн-кун – что это значит. Особенности полидактилии

Полидактилия означает наличие одного или нескольких дополнительных пальцев на лапе. Хотя она была распространена среди аборигенных кошек породы мейн-кун, сейчас встречается редко, поскольку не соответствует стандартам, описанным фелинологами. Однако полидакт мейн-кун считается популярным в станах Америки.

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Несмотря на то, что полидактилия является отклонением от стандарта, она не опасна для здоровья животного и в некоторых случаях даже считается привлекательным признаком. Есть заводчики, которые стремятся культивировать эту особенность, разводя линии кошек с дополнительными пальцами на лапках.

Полидакт мейн-кун – что это такое?

Полидактилия у мейн-кунов – генетическая особенность, характеризующаяся наличием дополнительных пальцев на лапах. Она не является отклонением от нормы, это естественная мутация. Такие кошки считаются абсолютно здоровыми. Хотя современные стандарты породы отмечают, что полидактилия для питомцев недопустима.

Мейн-кун – это крупная порода кошек с крепким телом и мощными лапами, а наличие полидактилии делает их еще более уникальными. Дополнительные пальцы могут быть функциональными, диким особям они помогают лучше ловить добычу, а также передвигаться по снегу, не проваливаясь в него.

Еще есть версия, что они позволяли животным вылавливать рыбу из водоемов. Эти кошки считаются жителями Северо-востока США отличными охотниками. Многие любители мейн-кунов и заводчики ценят полидактилию, как часть особенного очарования породы.

Таким образом, полидактилия у мейн-кунов не является отклонением, а, скорее, интересным генетическим феноменом, который делает их еще более привлекательными для своих хозяев.

Причины полидактилии у кошек

Полидакт – это кот, отличающийся генетической особенностью, которая проявляется в наличии дополнительных пальцев на лапах. Обычно у кошек на лапах по пять пальцев, но полидактильные особи, в частности мейн-куны, могут иметь 6, 7 и даже больше пальцев на каждой лапе.

Это явление связано с наличием мутации гена, отвечающего за развитие конечностей. Полидактилия у кошек чаще всего встречается у породы мейн-кун, но может быть и у других. Дополнительные пальцы могут быть полноценными или же представлять собой всего лишь крошечные «шпоры».

Полидактильные мейн-куны, а также другие породы, обычно не испытывают каких-либо затруднений из-за этой специфической особенности и живут так же, как и кошки со стандартным количеством пальцев.

Причины полидактилии могут быть следующими:

Генетическая предрасположенность. Полидактилия может быть наследственной особенностью, передающейся от родителей к потомству.

Мутации генов. Некоторые мутации в генах, отвечающих за развитие конечностей, могут привести к появлению у котят в помете дополнительных пальцев.

Если питомца с полидактилией скрестить с обычной особью, у части детенышей проявится ген, отвечающий за наличие дополнительных пальцев на лапах.

Важно отметить, что полидактилия не является болезнью и не влияет на здоровье. Однако, если у вас полидакт мейн-кун или же кот другой породы с такой особенностью, рекомендуется обратиться к ветеринару для консультации и оценки состояния животного. Также специалист объяснит правила ухода за лапами любимца.

Полидактилия, как правило, ограничивается передними лапами. У полидактильной кошки нечасто бывают лишние пальцы только на задних лапах, и еще реже обнаруживаются дополнительные пальцы на всех четырех конечностях.

История

Полидактилия часто встречается у кошек восточного побережья Северной Америки, где и появились представители породы мейн-кун. История появления многопалости у животных, скорее всего, связана с их адаптацией к суровым условиям окружающей среды. Неверно думать, что в древности все представители этой породы были полидактами, такая особенность встречалась примерно у половины популяции.

В холодном климате дополнительные пальцы обеспечивали диким котам способность быстро передвигаться по снегу, не проваливаясь в него глубоко. Таких животных нередко называли «кошками-снегоступами». Кроме того, дополнительные пальцы помогали в охоте, позволяя лучше удерживать добычу в лапах.

Существует несколько гипотез о происхождении мейн-кунов. Одна из них говорит о том, что эти крупные кошки прибыли в Северную Америку с первыми поселенцами на кораблях. Еще существует версия, что животных завезли сюда морепалаватели-торговцы. Считается, что моряки очень ценили кошек с «лишними» пальцами, так как эта особенность позволяла им лучше сохранять равновесие во время плавания.

Благодаря своим большим, широким лапам полидактильные кошки были отличными крысоловами и могли уберечь корабельные припасы от вредных грызунов. Моряки считали этих питомцев «счастливыми» и верили, что они способны приносить удачу.

Некоторые специалисты полагают, что мейн-кун – это результат естественного отбора и адаптации к суровым североамериканским климатическим условиям. И их предки – крупные дикие кошки, проживавшие на континенте. Порода аборигенная, то есть она была получена без участия человека. Она считается очень древней. Первый мейн-кун был продемонстрирован на выставке в 1861 году в Нью-Йорке.

Сегодня мейн-куны известны своим большим размером, мускулистым телосложением и дружелюбным характером. Они считаются одной из крупнейших пород кошек и пользуются популярностью в качестве домашних питомцев.

Особенности таких питомцев

Животные с полидактилией обладают одним или несколькими дополнительными пальцами на каждой лапе. Эта черта считается генетической и передается по наследству. Даже если у кота нет «лишних» пальцев на лапах, но его родители были полидактами, он является обладателем этого гена и будет передавать его следующим поколениям.

Полидактилия не представляет угрозы для здоровья и не влияет на способность двигаться или выполнять обычные действия.

Однако, эти кошки могут иметь некоторые особенности, которые отличают их от обычных:

Большие лапы. Питомцы с полидактилией обычно имеют большие лапы, которые могут быть более широкими и плоскими, чем у обычных особей. Так, лапа шестипалого мейн-куна будет выглядеть намного объемней, чем у других.

Улучшенная способность к балансировке. Дополнительные пальцы могут помочь кошке лучше балансировать на узких поверхностях или передвигаться по льду и снегу.

Прекрасная способность к захвату. Дополнительные пальцы могут помочь кошке захватывать и удерживать предметы.

Отличная способность к плаванию. Эта физическая особенность может помочь кошке лучше плавать, так как грести ей будет удобнее.

Более мягкие подушечки лап. У животных с полидактилией подушечки лап могут быть более мягкими, пушистыми и объемными, что делает их приятными на ощупь.

Виды полидактилии у кошек

Полидактилия у животных подразделяется на две основные разновидности:

Преаксиальная. Она характеризуется наличием дополнительных больших пальцев, расположенных ближе к запястью.

Постаксиальная. Она отличается наличием дополнительных пальцев, расположенных ближе к остальным. В этом случае «лишним» бывает чаще всего мизинец.

«Лишние» пальцы могут быть как полноценными, имеющими коготь и подушечку, так и неразвитыми до конца и, соответственно, не обладающими функциональностью.

Обе формы могут проявляться у различных пород кошек, мейн-кунов в том числе, беспородные особи также могут быть полидактами.

Влияет ли полидактилия на жизнь мейн-кунов?

Полидактилия, состояние, при котором у животного есть дополнительные пальцы на лапах, может влиять на жизнь мейн-кунов в различной степени. В некоторых случаях она может быть просто косметическим дефектом, не оказывающим серьезного влияния на здоровье или повседневную жизнь кошки. При правильном уходе и внимании со стороны владельцев эти питомцы могут вести полноценную и здоровую жизнь.

Однако в других случаях дополнительные пальцы могут привести к проблемам с ходьбой, уходом за лапами и другими аспектами здоровья и комфорта животного. И тогда ветеринарные врачи применяют хирургический метод для удаления лишнего пальца.

Разведение мейн-кунов-полидактов

Было множество попыток выделить американских полидактильных кошек в отдельный породный тип. Однако пока что этого не произошло.

Для селекции мейн-кунов с полидактилией необходимо, чтобы особи, участвующие в разведении, являлись носителями гена. В одном помете могут появиться на свет как многопалые детеныши, так и обычные. Расположение «лишних» пальчиков может отличаться от родительского.

Заводчики, занимающиеся разведением полидактов мейн-кунов, должны проверять, является ли правильным строение конечностей у подопечных, так как встречается генетическая мутация, называемая «twisty». Это приводит к недоразвитию (гипоплазии) костей предплечья, их искривлению и т.д.

Другие породы кошек с полидактилией

Вот некоторые породы, у которых также нередко встречается полидактилия:

Пиксибоб;

Короткохвостый эльф;

Японский бобтейл и т.д.

В принципе эта особенность может появиться у любой породы кошек, в том числе и у животных, считающихся беспородными.

Уход за полидактами

Мейн-кун – порода кошек, которая часто характеризуется наличием «лишних» пальцев на лапках. Эта особенность может потребовать дополнительного ухода со стороны владельца, чтобы обеспечить комфорт и здоровье питомца.

Первое, на что стоит обратить внимание – это регулярное обрезание когтей. Процедура поможет избежать повреждений мебели, а также снизить риск возможных травм в процессе активных игр.

Важно также обратить внимание на состояние лапок и дополнительных пальцев. Проверяйте их регулярно на наличие порезов, ссадин или воспалений. При обнаружении каких-либо проблем обратитесь к ветеринару для профессиональной помощи.

В общем, уход за мейн-куном с полидактилией не требует сложных процедур, но должен быть основан на внимательности владельца и регулярном подходе. Соблюдая все рекомендации, вы обеспечите своему питомцу комфорт и здоровье на долгие годы.

Стоит ли покупать мейн-куна с полидактилией?

В документах у чистопородных котов-полидактов наличие этой особенности обязательно указывается. Из-за немаленьких габаритов и сложности разведения такие животные стоят довольно дорого, и их ценник намного больше, чем у обычных мейн-кунов. В нашей стране они не пользуются популярностью. Такие питомцы распространены в основном в Канаде и США.

Решение о покупке питомца с полидактилией зависит от ваших предпочтений и готовности обеспечить соответствующий уход и внимание. Полидактилия сама по себе не является заболеванием, это естественная мутация у животных.

Почему полидакты называются кошками Хэмингуэя?

Многопалых питомцев часто называют кошками Хэмингуэя. Дело в том, что американскому писателю один морской капитан преподнес подарок – шестипалую «девочку», которую тот очень полюбил. Ее кличка была Белоснежка.

После смерти Хемингуэя в 1961 году его бывший дом в Ки-Уэсте, штат Флорида, был превращен в музей, а также в жилье для колонии примерно из 60 потомков Белоснежки (около половины – полидактильные), где персонал тщательно ухаживает за ними. Из-за большой любви романиста к этим созданиям их и называют «кошки Хэмингуэя».

Ответы на часто задаваемые вопросы

Сколько пальцев у мейн-куна?

Мейн-кун – это порода крупных кошек, и у них, как и у всех представителей вида, обычно 18 пальцев: 5 на передних лапах и 4 на задних. Некоторые особи могут иметь дополнительные пальцы, такая особенность известна как полидактилия. У полидактильных особей общее количество пальцев может достигать 24.

Полидактильный мейн-кун – что это значит?