Ветеринар Богданова объяснила, как сохранить здоровье кошки

Каждую неделю в 26 государственных ветклиник Москвы обращаются порядка восьми тысяч хозяев домашних животных, примерно половина из которых — кошки. В День кошек, 1 марта, ветеринарный врач, заведующая Советской государственной ветклиникой Юлия Богданова рассказала, как подарить питомцу здоровье и долгую жизнь.

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— Самыми распространенными у кошек являются заболевания мочевыделительной системы: мочекаменная болезнь, хроническая почечная недостаточность. Возникают они чаще всего из-за неправильного питания, также причинами могут стать гормональные сбои и генетическая предрасположенность, — объяснила эксперт.

По словам ветеринара, самцы из-за анатомических особенностей склонны к мочекаменной болезни. Чтобы избежать этого диагноза, кошек следует кормить сбалансированным кормом.

На втором месте по распространенности — болезни пищеварительной системы (панкреатит и холецистит), которые также возникают на фоне неправильного кормления. Для профилактики заболеваний следует исключить жирную пищу из рациона домашнего любимца. На третьем месте среди самых частых заболеваний кошек — новообразования. Эксперт подчеркнула, что на ранних стадиях онкологию можно выявить только при регулярных обследованиях.

Ветеринар добавила, что зачастую стресс и появление болезней у кошек тесно взаимосвязаны. Поэтому чем спокойнее и безопаснее чувствует себя питомец, тем меньше проблем со здоровьем у него будет возникать, передает официальный сайт мэра Москвы.