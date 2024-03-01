Можно ли аллергикам заводить кошек гипоаллергенных пород

Зачастую желание завести домашнее животное мучает человека, даже если анализ крови показывает наличие аллергии. Тем более, что бытует мнение о существовании «гипоаллергенных» пород. Таковыми иногда называют сибирских и балинезийских кошек, девон-рексов, яванских кошек и сфинксов. В День кошек, который отмечается в России 1 марта, MIR24.TV узнал у врача-иммунолога, аллерголога Владимира Болибока, можно ли завести животное такой породы, если анализ крови показал наличие аллергии на кошек.

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«Cуть аллергии на кошек и на других животных заключается в том, что аллергеном являются белки самого тела животного, то есть белки его крови. Эти белки будут выделяться на поверхность тела животного разными путями: со слюной, чешуйками эпидермиса, испражнениями. А всего кошки насчитывают, если я не ошибаюсь, не менее семи белков аллергенов. Из них какие-то очень сильные, какие-то менее сильные, но само животное для человека представляет из себя ходячий аллерген», – объясняет врач.

Количество выделяемого аллергена, по словам иммунолога, действительно зависит от породы, а также от состояния здоровья кошки. Если животное здоровое, то аллергенов будет выделяться меньше, если оно больное или старое, соответственно, аллергенов будет выделяться больше.

«Есть мнение, что лысые кошки менее аллергенные, но, на самом деле, менее аллергенные они только в том смысле, что с них эпидермис сразу слущивается, не остается на поверхности, – говорит Владимир Болибок. – Что касается других источников аллергена, то есть слюны и мочи, то выделяться аллерген будет в таком же количестве».