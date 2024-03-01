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Назван неожиданный способ очистить диван от пятен без разводов

Очистить диван от пятен без появления разводов можно с помощью кислородного отбеливателя и крышки от кастрюли. Неожиданный способ удалить загрязнения назвали эксперты издания «БелНовости».

Назван неожиданный способ очистить диван от пятен без разводов
© Lenta.ru

Специалисты предупредили, что разводы на мягкой мебели могут остаться даже после использования дорогостоящего средства для чистки. Чтобы этого избежать, они предложили залить три столовые ложки и такое же количество жидкого мыла кипятком и хорошо перемешать, после чего дать смеси остыть и затем нанести на пятно и почистить как обычно. Следующий шаг — вытереть пену чистой влажной тряпкой и нажать на мокрый участок крышкой от кастрюли, завернутой в махровое полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.

Ранее эксперты также призвали натереть духовку углем для удаления жира и нагара с ее поверхности.

Дом и сад