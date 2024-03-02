Эксперты рассказали, как обезопасить себя при аренде жилья

Эксперты портала Объясняем.рф рассказали, что в сфере аренды недвижимости действует много аферистов. Бывает, что недобросовестные квартиранты снимают жилье на длительный срок якобы для себя, а потом пересдают его посуточно или одновременно нескольким людям.

© Lenta.ru

Для того чтобы избежать такой ситуации, арендаторам перед съемом жилья необходимо убедиться, что перед ними собственник, проверив паспорт и выписку из ЕГРН. Еще один распространенный способ обмана, когда "собственник" просит аванс для брони квартиры. Характерный признак таких афер – слишком низкая стоимость аренды. В таких случаях мошенники снимают жилье в приличном районе, а после собирают авансы со всех желающих получить такой лакомый кусочек. Эксперты советуют проверять документы при осмотре квартиры и поговорить с соседями.

Встречаются и злоумышленники среди владельцев помещений: они могут начать выгонять квартиросъемщиков через пару недель после сдачи жилья и не вернут оплату и депозит за следующий месяц. Так они поступят и со следующими арендаторами.

Случается, что человек сдает жилье за небольшую плату, но в плохом состоянии и договаривается с жильцами о том, что они сделают ремонт. Однако после преображения квартиры владелец может их выгнать, чтобы сдать квартиру дороже.

При аренде жилья специалисты рекомендуют заключать договор, в котором будут прописаны все условия оплаты, состояние квартиры и дополнительные детали. Кроме того, в документе нужно обязательно указать, при каких условиях договор может быть расторгнут. А в случае существенных ремонтных работ следует составить акт приема-передачи.