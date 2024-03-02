Эксперты рассказали, как обезопасить себя при аренде жилья

Эксперты портала Объясняем.рф рассказали, что в сфере аренды недвижимости действует много аферистов. Бывает, что недобросовестные квартиранты снимают жилье на длительный срок якобы для себя, а потом пересдают его посуточно или одновременно нескольким людям.
Для того чтобы избежать такой ситуации, арендаторам перед съемом жилья необходимо убедиться, что перед ними собственник, проверив паспорт и выписку из ЕГРН. Еще один распространенный способ обмана, когда "собственник" просит аванс для брони квартиры. Характерный признак таких афер – слишком низкая стоимость аренды. В таких случаях мошенники снимают жилье в приличном районе, а после собирают авансы со всех желающих получить такой лакомый кусочек. Эксперты советуют проверять документы при осмотре квартиры и поговорить с соседями.
Встречаются и злоумышленники среди владельцев помещений: они могут начать выгонять квартиросъемщиков через пару недель после сдачи жилья и не вернут оплату и депозит за следующий месяц. Так они поступят и со следующими арендаторами.
Случается, что человек сдает жилье за небольшую плату, но в плохом состоянии и договаривается с жильцами о том, что они сделают ремонт. Однако после преображения квартиры владелец может их выгнать, чтобы сдать квартиру дороже.
При аренде жилья специалисты рекомендуют заключать договор, в котором будут прописаны все условия оплаты, состояние квартиры и дополнительные детали. Кроме того, в документе нужно обязательно указать, при каких условиях договор может быть расторгнут. А в случае существенных ремонтных работ следует составить акт приема-передачи.
Общение с риелторами тоже не всегда может проходить гладко. Так, например, они могут просить предоплату за свои будущие услуги или предлагать поделиться сведениями из секретной базы. Эксперты рекомендуют оплачивать услуги риелторов только после заключения договора аренды.