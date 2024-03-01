Какие полезные растения можно выращивать на даче

Полезные для здоровья растения, которые можно выращивать на даче, перечислила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева. Специалист также рассказала, как подготовить соответствующую рассаду.

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По словам биолога, дыня является отличным вариантом для выращивания на даче. В ее составе: кремний, кобальт, бета-каротин, фолиевая кислота, витамин С, витамины группы В. Растение полезно для сердца, сосудов, зрения и пищеварения. Эксперт поделилась основными правилами, о которых надо помнить для выращивания дыни.

«Семена следует высевать не раньше 15 апреля. Посев семян осуществляют в отдельные емкости. Семена перед посевом лучше всего прорастить. После посева емкости необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой, которую после появления всходов снимают. Рассада должна получать достаточное освещение, до 12 часов в день. Если естественного освещения недостаточно, то используют фитолампы для досветки», – приводят слова биолога «Известия».

Среди других полезных растений Алексеева называет тимьян (чабрец), кустарник, содержащий эфирные масла, дубильные вещества, горечи, макро- и микроэлементы. Его можно применять для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, также оно нередко используется в качестве приправы к еде.