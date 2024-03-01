Ученые из Университета Хельсинки назвали бультерьера самой дружелюбной собакой

Ученые из Университета Хельсинки попытались разобраться, какая порода собак претендует на звание самой дружелюбной, а какую можно назвать самой умной или интеллигентной.

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Как оказалось, лидером по дружелюбности оказались бультерьеры. По этому критерию им уступили даже карманные мини-собачки, такие как чихуа-хуа, мальтезе, пудель, золотистый ретривер, джек-рассел-терьер и такса, пишет РБК Life.

самыми необщительными признали акита-ину и сиба-ину. Также не отличаются желанием пообщаться с человеком борзые, норботтен-шпиц и ездовые собаки.