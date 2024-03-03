Ветеринар перечислил лучшие средства для защиты собак от клещей
Капли на холку и специальные таблетки для собак наиболее эффективны для защиты питомцев от иксодовых клещей. Об этом сообщил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
По его словам, лучшим вариантом для защиты от клещей являются специальные таблетки, однако в силу их высокой стоимости альтернативой могут стать капли на холку для питомцев. Тем не менее, это средство имеет гораздо меньший срок действия.
В большинстве случаев действуют только в течение одного месяца. Так что хозяевам нельзя забывать обрабатывать животное и периодически осматривать на предмет наличия этих паразитов, — рассказал эксперт.
Наименее надежны для защиты питомцев специальные ошейники — клещи к ним уже давно приспособились. Возможно также использование спреев от насекомых, однако в таком случае высок риск разбрызгать средство неравномерно, передает слова Шелякова news.ru.
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