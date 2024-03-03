Ветеринар перечислил лучшие средства для защиты собак от клещей

Капли на холку и специальные таблетки для собак наиболее эффективны для защиты питомцев от иксодовых клещей. Об этом сообщил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

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По его словам, лучшим вариантом для защиты от клещей являются специальные таблетки, однако в силу их высокой стоимости альтернативой могут стать капли на холку для питомцев. Тем не менее, это средство имеет гораздо меньший срок действия.

В большинстве случаев действуют только в течение одного месяца. Так что хозяевам нельзя забывать обрабатывать животное и периодически осматривать на предмет наличия этих паразитов, — рассказал эксперт.

Наименее надежны для защиты питомцев специальные ошейники — клещи к ним уже давно приспособились. Возможно также использование спреев от насекомых, однако в таком случае высок риск разбрызгать средство неравномерно, передает слова Шелякова news.ru.