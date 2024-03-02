Профессор: домашних животных нельзя кормить шоколадом и виноградом

Желание владельцев домашних животных угостить питомцев чем-то вкусным с хозяйского стола может привести к печальным последствиям. Об этом предупредил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Андрей Руденко, пишет RT.

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В частности, эксперт обратил внимание на один из прочно устоявшихся стереотипов о рационе собак. Речь идет о костях, которые считаются лучшим лакомством для этих животных.

Однако, по словам специалиста, в настоящее время многие собаки не способны переваривать кости. Все из-за изменений в работе желудочно-кишечного тракта, которые произошли в процессе выведения декоративных пород.

«Поэтому мы, ветеринары, часто сталкиваемся с такими проблемами, что эти кости застревают, раздражают желудочно-кишечный тракт, нередко приходится проводить оперативное вмешательство для того, чтобы извлечь их из организма», — пояснил Руденко.

Доктор ветеринарных наук добавил, что из мясных деликатесов собакам подходят только высококачественные или фермерские продукты. Если сырое мясо обработано какими-либо веществами для увеличения срока его хранения, его потребление может привести к раздражению ЖКТ у животных.

Хорошо разваренная каша, в свою очередь, является неплохой составляющей частью рациона собак. Однако это не относится к пшеничной каше и перловке, так как они плохо перевариваются.

В то же время эксперт перечислил продукты, которые давать животным категорически запрещено. К ним относятся шоколад, виноград, изюм, лук и чеснок. Некоторые из этих продуктов могут спровоцировать тяжелое отравление с наихудшим исходом.