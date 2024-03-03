Создано покрытие, которое сохраняет продукты свежими и отталкивает бактерии

Исследователи разработали решение для покрытия оцинкованной стали — материала, обычно используемого в контейнерах для хранения продуктов. Это новшество обещает значительно повысить безопасность продуктов и сократить количество отходов.

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Мустафа Акбулут и Луис Сиснерос-Зевальос возглавили совместную работу по созданию этого двухэтапного покрытия. Оцинкованная сталь обладает такими преимуществами, как долговечность и доступность по сравнению с нержавеющей сталью, но она подвержена росту бактерий и коррозии. Новое покрытие решает обе проблемы. Он не только отталкивает бактерии, не позволяя им прилипать к поверхности, но и снижает коррозию по меньшей мере на 70%.

Покрытие может похвастаться «супергидрофобными» и «противообрастающими» свойствами, то есть оно отталкивает воду и предотвращает прикрепление грибков, бактерий и даже грязи. Это исследование, опубликованное в Journal of Food Engineering, открывает большие перспективы для пищевой промышленности.

Процесс нанесения покрытия сохраняет структурную целостность и механическую прочность стали. Покрытию подвергается только поверхностный слой, который непосредственно соприкасается с пищей.