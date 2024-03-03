Владельцев собак предупредили о «съедающей плоть» смертельной болезни

Владельцев собак предупредили о смертельной болезни, от которой уже погибли сотни животных, сообщает The Sun со ссылкой на ветеринарных врачей британской клиники в Винчестере.

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По их сведениям, заболевание носит название «алабамская гниль». Оно также известно как CRGV, в результате заболевания у собак появляются болезненные язвы на лапах и развивается почечная недостаточность.

С 2012 года врачи зафиксировали 292 случая алабамской гнили с летальным исходом. Впервые об этом заболевании стало известно в Соединенных Штатах в 1980-х годах. Изначально считалось, что вирус поражает только борзых собак, но, как выяснилось позднее, им могут заразиться животные любой породы, размера и возраста.

Алабамская гниль не заразна и не может передаваться от одной собаки другой, но причины ее появления до сих пор неизвестны. По словам ветеринаров, ее трудно диагностировать и лечить. При этом рост случаев заболевания обычно фиксируется в зимние и весенние месяцы.