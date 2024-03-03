Оказавшихся на морозе в Волгограде летучих мышей приютит Московский зоопарк

Хорошей новостью поделились на своей странице в социальной сети представители волгоградского центра реабилитации животных.

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Напомним, ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала о летучих мышах, оказавшихся на улице в связи с ремонтом ДК им. Гагарина. Животные прятались в старых рамах окон, а при замене конструкций их спугнули. Чтобы летучие мыши не погибли на холоде, их приютили в «Птичьем острове».

Vpravda.ru

Как сообщили зоозащитники, мышек обогрели и накормили насекомыми. Уже скоро самых пострадавших из них отправят в столицу – отозвались сотрудники Московского зоопарка.

Остальных после небольшой подкормки и стабилизации поместили в контейнеры и отправили досыпать до весны. При этом волонтеры будут за ними регулярно присматривать и подкармливать при необходимости.

Сотрудники центра реабилитации животных поблагодарили всех волгоградцев, кто проявил участие и оказался неравнодушным к судьбе рыжих вечерниц – редких рукокрылых.