Зоопсихолог: кошки трутся о ноги, когда хотят пообщаться

Кошки проявляют желание общения, когда подходят и трутся о ноги или руки, рассказала «Москве 24» зоопсихолог Донской ветклиники Наталья Левченко.

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«Также это может быть попытка пометить вас лицевыми железами (как бы обозначая территорию). Обычно в этот момент пушистые еще громко урчат. Это значит, что кошке спокойно и безопасно, она оставляет таким образом свои феромоны», — добавила эксперт.

Помимо этого, кошки могут совершать «молочный шаг», когда мнут лапами мягкий плед, продолжила она. По ее словам, этот инстинкт они получили в детстве, когда разминали молочные железы матери при грудном кормлении. Этот жест может успокаивать их и по мере взросления.

Зоопсихолог добавила, что кошки могут считывать изменения в движениях, эмоции и настроение человека. При этом нельзя точно говорить о том, что они могут специально успокаивать хозяина. Возможно они так проявляют любопытство, потому что он демонстрирует новое поведение, отметила Левченко.