Когда можно сажать семена в открытый грунт, рассказал агроном

Многие дачники стремятся сеять семена в открытые грядки уже со второй декады марта, однако почти половина таких посевов заканчивается неудачно, сообщает aif.ru со ссылкой на агронома Василия Яковлева.

© pxhere

По словам специалиста, к моменту посева должен быть соответствующий прогрев почвы на соответствующую глубину. Так, для неотапливаемых теплиц температуру нужно замерять на глубине семи-восьми сантиметров, для открытых грядок – до 10 сантиметров, а на теплых грядках – до семи сантиметров.

Температура почвы для холодостойких культур должна быть плюс пять градусов, для умеренно холодостойких – плюс восемь, для теплолюбивых – выше плюс 10.