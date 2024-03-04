Как добиться проведения капитального ремонта в доме

Взносы на капитальный ремонт уплачивают жильцы практически всех многоквартирных домов. Но часто они собираются годами, а капитальный ремонт так и не начинается. В этом случае жильцам приходится предпринимать определенные шаги для его начала. Что нужно сделать?

"Для начала капитального ремонта необходимо провести общее собрание собственников квартир многоквартирного дома. Инициировать проведение собрания могут жильцы и даже один собственник, управляющая компания или товарищество собственников жилья", - разъяснила "Российской газете" юрист Виктория Шабанова.

Оптимальный вариант, по ее словам, для начала обратиться с соответствующим заявлением в управляющую компанию или ТСЖ, запросить сведения о наличии денег на специальном счете. В УК или ТСЖ смогут составить перечень необходимых работ и произвести подсчет их общей стоимости.

За шесть месяцев до начала капитального ремонта УК или ТСЖ должны представить свои предложения по проведению капитального ремонта. Собственники квартир имеют право получить исчерпывающую информацию о том, когда начнется капитальный ремонт, какие работы будут осуществляться, каков их объем, сколько денег планируется потратить на ремонт и каковы источники финансирования проводимых работ.

"После предоставления собственникам квартир данной информации им дается три месяца на проведение общего собрания собственников. На нем решается вопрос о том, начинать ремонт или нет. В случае положительного решения далее рассматриваются и утверждаются перечень работ, их предельно допустимая стоимость, сроки выполнения, источники финансирования, фамилии собственников, которые будут участвовать в приемке работ и подписывать акты приемки-передачи выполненных работ", - уточнила юрист.