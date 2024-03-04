Назван простой способ избавиться от налета в ванной

По словам специалистов, отбеливающий порошок является одним из самых мощных средств для очищения ванной. Для удаления налета они порекомендовали взять несколько ложек средства, влить немного горячей воды так, чтобы смесь стала пастообразной по консистенции, а затем распределить ее по поверхности сантехники и оставить на несколько минут. После этого понадобится убрать средство губкой и обдать остатки водой.