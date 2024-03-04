Список собак, которых ветеринары советуют не заводить

Среди огромного разнообразия пород собак встречаются представители с крепким здоровьем, а также те, кто более склонен к заболеваниям. Выделяются три конкретные породы, а именно бульдог (французский или английский), мопс и хаски.

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Бульдог

Английский бульдог - порода, выведенная на Британских островах. Первоначально в семнадцатом веке английские бульдоги использовалась для ставок на собачьих боях. По характеру это спокойная собака с ярко выраженным характером. Что касается наиболее частых заболеваний, английские бульдоги обычно страдают брахиоцефальным синдромом из-за формы черепа, а также затрудненным дыханием. Чаще всего, бульдогам почти всегда требуется более одной операции в жизни: они не могут дышать, не могут рожать естественным путем и имеют много врожденных заболеваний.

Кроме того, бульдоги страдают аллергией, проблемами с позвоночником (перестают ходить) и множеством проблем с глазами, кроме того, когда на улице очень жарко, они не могут даже выйти на прогулку из-за опасности теплового удара (гулять нужно либо рано утром, либо вечером, когда температура снизится). Помимо бульдогов, от всех этих проблем часто страдают и мопсы.

Мопс

Данная порода произошла из Китая. Помимо очаровательной внешности, мопсы обладают дружелюбным темпераментом. Из-за небольшого размера они идеально подходят для не очень большой квартиры. Что касается веса, то в среднем он обычно составляет около 6 килограммов.

Если вы задумываетесь о том, чтобы завести мопса, вам нужно иметь в виду, что у него могут возникнуть проблемы с дыханием, особенно когда он станет взрослым.

Хаски

Что касается сибирского хаски, следует отметить, что это одна из самых популярных собак во всем мире. Сибирский хаски - собака, родом из Сибири (что и отмечено в названии породы). Его узнают по двойному слою густой шерсти, прямым треугольным ушам и среднему размеру по сравнению с аляскинским маламутом. Кроме того, это одна из старейших пород, которая использовалась в качестве рабочей собаки для буксировки упряжек и преодоления больших расстояний при очень низких температурах окружающей среды, поэтому жаркий климат для них не рекомендуется.