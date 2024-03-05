Эксперты рассказали, плачут ли животные, когда им грустно

Могут ли животные испытывать грусть? И если да, то плачут ли они, подобно людям?

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Слёзы полезны как для наших глаз, так и для глаз многих других животных. У большинства млекопитающих, рептилий и птиц есть слёзные железы, выделяющие водянистую жидкость. Точные концентрации биохимических компонентов слёз различаются у разных видов животных, они также развивались при адаптации к окружающей среде.

Существует три типа слёз. Это базальные слёзы (железы выделяют их спонтанно и образуют на роговице защитную питательную пленку), рефлекторные слёзы (образуются в ответ на внешний раздражитель: например, травму глаза), эмоциональные слёзы (вызваны психическим состоянием).

Есть множество гипотез по поводу того, почему мы плачем. Хороший плач может помочь нам справиться с проблемами, сигнализируя об эмоциональной боли, стрессе или уязвимости. Наши слёзы могут влиять на окружающих нас людей, укрепляя социальные отношения, поощряя сотрудничество и подавляя агрессию или вызывая у других заботу, помощь или защиту.

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Сегодня учёные сходятся во мнении, что эмоциональные слёзы действительно присущи только человеку. Хотя есть и научные факты, говорящие о том, что подобное есть и у животных, но в другом виде.

Например, хотя многим взрослым животным невыгодно демонстрировать слабость, большинство молодых животных плачут без слёз, подавая сигналы своей матери.

Молодые олени во время стресса и голода производят секрет из железы чуть ниже глаза, на которую тоже реагирует их мать.

В ходе исследования 2022 года специалисты обнаружили, что у собак выделяются слёзы при воссоединении со своим хозяином. Гормон окситоцин, который отвечает за поддержку связи, запускает эту реакцию.