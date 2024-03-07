Агрономам удалось вырастить тюльпаны без грунта

Сотни сортов тюльпанов выращивают в оранжереях поселка Бабушкино в Нижегородской области. Цветы вырастают без грунта, а охраняют их коты, собаки и даже поросята, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Роман Бирюков.

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В оранжерее собирают первый весенний урожай тюльпанов. Полмиллиона цветов выращены без земли и грунта. Питание луковицы получают из раствора.

«Мы выращиваем наши тюльпаны на гидропонике. Дословно, на воде. В итоге мы имеем чистый и аккуратный цветок», – рассказала главный агроном оранжереи Полина Бешенова.

Таким тюльпанам не страшны сорняки, да и в вазах они простоят дольше. Есть специальные сорта, которые расцветут к 8 марта.

Есть в этой оранжерее и свои обитатели. Пес Семен следит за порядком, а рыжие поросята не дают скучать сотрудникам. По словам главного агронома, животные иногда проказничают, но их за это прощают. Тем более что, даже несмотря на небольшой урон, тюльпанов должно хватить всем. Сорванные и срезанные цветы хранят в холодильнике. Это позволяет им долго оставаться свежими.

Кроме тюльпанов, в оранжерее круглогодично выращивают лилии. В середине марта здесь высадят рассаду с этими цветами.