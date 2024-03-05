Как правильно ухаживать за подушкой для сна?

Подушка – предмет, которым мы пользуемся ежедневно в течение продолжительного времени ночного сна. Поэтому её выбору и уходу за ней следует уделять особое внимание.

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Об этом в прямом эфире рассказала специалист Роспотребнадзора Тамара Горшкова. Эксперт рекомендует при покупке изделия изучить маркировку товара: на русском языке должна быть информация о дате изготовления, единый знак обращения, вид и массовая доля натурального или искусственного сырья, размер изделия, символы и инструкция по уходу.

За время нашего сна постель накапливает большое количество мёртвых клеток кожи, пыль, кожное сало и пот: всё это становится питательной средой для различных микроорганизмов – вирусов, бактерий, грибов. Со временем такая среда становится привлекательной для пылевых клещей, а они и продукты их жизнедеятельности могут привести к аллергическим реакциям.

Специалисты рекомендуют менять постельное бельё минимум раз в неделю, причём ухода требуют не только наволочки, но и сами подушки. Ориентироваться следует на ярлычок изделия: если подушку можно стирать, следует это делать раз в полгода – лучше использовать жидкое средство без выраженного запаха.

Подушки с натуральным наполнителем (пуховые, перьевые) следует сдавать в химчистку, где с помощью специального оборудования их сушат и дезинфицируют.

«Кроме того, каждое утро подушки требуется взбивать, чтобы они не потеряли форму, и проветривать на свежем воздухе 1-2 раза в неделю»

Кроме того, каждое утро подушки требуется взбивать, чтобы они не потеряли форму, и проветривать на свежем воздухе 1-2 раза в неделю.

Сухая химчистка подходит для ортопедических подушек, изделий с эффектом памяти и такими природными компонентами, как лузга гречихи или семена льна.

Синтетические подушки можно стирать, но в режиме деликатной стирки и без отбеливателя, который может повредить структуру наполнителя. Альтернативный вариант – обработка парогенератором.