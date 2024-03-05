Врач: мытье мяса перед приготовлением может грозить отравлением

Отсутствие привычки мыть руки перед приготовлением еды может привести к пищевому отравлению. Об этом Pravda.Ru рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

© Gazeta.ru

Она пояснила, что на руках содержится большое количество бактерий, вирусов и других микроорганизмов, которые при попадании в организм могут вызвать различные инфекционные заболевания. Помимо этого, врач призывает отказаться от мытья мяса и яиц перед готовкой.

«В процессе мытья бактерии не погибают, а надолго остаются на стенках раковины или вместе с брызгами переносятся на кухонные поверхности, с которыми будет соприкасаться другая еда и посуда. В результате, когда в раковине окажутся зелень, овощи, фрукты или другие продукты, которые не подвергаются термической обработке, патогенные возбудители легко переходят на них. Кроме того, микробы могут остаться на стаканах или тарелках», — пояснила Кашух.

В процессе приготовления важно также использовать разные разделочные доски для нарезки разных продуктов, предупреждает эксперт. По ее словам, не стоит также пробовать еду, чтобы оценить, испорчена она или нет, а также есть сырое тесто.