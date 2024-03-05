Как очистить сковороду от нагара?

Нагар часто образуется на посуде, предназначенной для термической обработки. Удалить его бывает непросто. Полезными советами поделилась Общественная Служба Новостей.

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Если на поверхности сковородки появился свежий тонкий налет, его можно отмыть средством для посуды, а также лимонной кислотой или разрыхлителем. Во втором случае воду с добавленными средствами следует вскипятить в загрязненной посуде.

Если сковорода уже давно загрязнена, помочь может обычная газировка. Ее также следует вскипятить в посуде. Кроме того, можно протереть загрязненные участки тканевой салфеткой, смоченной в спирте. Еще одно действующее средство – зубная паста. Ее необходимо нанести на губку для мытья посуды и обработать ей темные пятна.