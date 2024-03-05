Как очистить сковороду от нагара?
Нагар часто образуется на посуде, предназначенной для термической обработки. Удалить его бывает непросто. Полезными советами поделилась Общественная Служба Новостей.
Если на поверхности сковородки появился свежий тонкий налет, его можно отмыть средством для посуды, а также лимонной кислотой или разрыхлителем. Во втором случае воду с добавленными средствами следует вскипятить в загрязненной посуде.
Если сковорода уже давно загрязнена, помочь может обычная газировка. Ее также следует вскипятить в посуде. Кроме того, можно протереть загрязненные участки тканевой салфеткой, смоченной в спирте. Еще одно действующее средство – зубная паста. Ее необходимо нанести на губку для мытья посуды и обработать ей темные пятна.
Чтобы нагар меньше и реже приставал к антипригарной сковороде, следует снимать поджаренные блюда силиконовой или деревянной лопаткой, а также не хранить посуду друг в друге.