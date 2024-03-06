Эти шаги помогут подготовить кошку к появлению собаки в доме

Если у вас в доме уже живёт кот или кошка, то важно правильно подготовить питомца к появлению ещё одного животного. В этом вам помогут определённые действия.

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Первым делом, если вы решили завести ещё одного питомца, организуйте для него отдельное пространство. Это может быть какая-то комната или даже уголок. Разместите там лежанку, миски, игрушки и т. п.

Также рекомендуется добавлять все элементы постепенно. Лучше всего — за несколько недель до появления нового животного. Так кошка сможет привыкнуть к нововведениям.

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Наконец, постарайтесь заранее познакомить животных. Например, вы можете привезти сначала собаку в дом на несколько часов или дней, чтобы питомцы привыкли друг к другу. Если так сделать не получается, можете попытаться организовать встречу животных в гостях или на прогулке. Это знакомство должно обязательно проходить в комфортной для питомцев и спокойной обстановке.