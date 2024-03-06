Как обезопасить животное на весенней прогулке

Ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказал о том, как обезопасить домашнее животное на весенней прогулке.

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Эксперт отметил, что для собак опасен пироплазмозный клещ, который несет в себе инфекцию под названием пироплазмоз. Это тяжелое заболевание, которое поражает внутренние органы собаки, начиная с почек, печени. Если лечение не начать вовремя, то вероятен летальный исход.

Существуют специальные средства, защищающие от этого заболевания, даже в случае укуса клеща. Кинолог посоветовал проводить профилактические мероприятия, обрабатывать животное от клещей специальными составами, каплями, аэрозолями. Это действует не как ликвидатор заболевания, а как отпугиватель для клеща, передает издание Pravda.ru.

Спасатели вытащили собаку, которая провалилась в канализационный колодец в Богородском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» («Мособлпожспас»).